Pakistán solicita revisión de la orden que permite el traslado de Khan a un hospital privado

ISLAMABAD — Las autoridades de Pakistán han presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo para que revise o anule una orden que permite al ex primer ministro encarcelado Imran Khan ser trasladado a un hospital privado para realizarse pruebas médicas. Esta acción podría intensificar la frustración entre los partidarios de Khan, quienes han expresado su preocupación por el tratamiento que recibe mientras se encuentra bajo custodia.

La solicitud se presentó el miércoles, un día después de que el tribunal decidiera que Khan debía ser llevado al Hospital Internacional Shifa, ubicado en la capital, Islamabad, donde sería evaluado por un equipo médico que incluiría a su médico personal. El gobierno ha manifestado que Khan será trasladado a hospitales públicos cuando sea necesario, siempre que no haya atención médica disponible en la prisión.

Desde su encarcelamiento, Khan ha sido trasladado en varias ocasiones a hospitales públicos debido a problemas de salud, incluida una afección ocular. En la solicitud, el comisionado jefe de Islamabad argumentó que la orden fue emitida sin la debida notificación y que la Constitución de Pakistán garantiza un trato equitativo a todos los reclusos.

"La Constitución condena la discriminación y el favoritismo", se señala en el documento legal, el cual enfatiza que permitir que una persona condenada reciba atención médica en un hospital privado podría afectar la integridad del sistema judicial.

La solicitud advierte que si se permite que Khan reciba este tratamiento, podría sentar un precedente que lleve a otros reclusos a exigir un trato similar, lo que podría alterar el funcionamiento de las normas penitenciarias.

El ministro de Información de Pakistán, Ataula Tarar, declaró que el gobierno no se opone a proporcionar atención médica a Khan, pero subrayó que los procedimientos deben seguir las regulaciones penitenciarias. "No hay ninguna ambigüedad" sobre el hecho de que Khan reciba atención médica, aseguró Tarar, enfatizando que la salud de los prisioneros debe ser un asunto apolítico.

Las preocupaciones sobre la salud de Khan han crecido desde que su familia informó que había perdido aproximadamente el 85% de la visión en su ojo derecho, aunque el gobierno ha cuestionado esta afirmación. Recientemente, las autoridades indicaron que su condición había mejorado, recuperando cerca del 70% de la visión en ese ojo.

El ex primer ministro, quien fue destituido de su cargo en abril de 2022 a través de una moción de censura, ha estado encarcelado desde 2023 tras ser condenado en múltiples casos. Sus seguidores han llevado a cabo protestas en todo el país, algunas de las cuales han derivado en actos de violencia, exigiendo su liberación.