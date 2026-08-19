Indonesia realiza una de las mayores incautaciones de drogas en el mar con 2,6 toneladas confiscadas

BATAM, Indonesia — Las fuerzas de seguridad de Indonesia llevaron a cabo una importante operación antidroga, confiscando aproximadamente 2,6 toneladas de metanfetamina líquida de un barco frente a la costa de Sumatra. En la acción, que tuvo lugar el lunes, se detuvo a 10 ciudadanos de Myanmar que son sospechosos de estar involucrados en una red internacional de narcotráfico, según informaron las autoridades el miércoles.

La intervención fue realizada por un equipo especial compuesto por la Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia, junto con funcionarios de aduanas y la policía de las islas Riau. La operación se llevó a cabo tras recibir información de inteligencia sobre un barco que presuntamente transportaba drogas desde el estado de Sarawak en Malasia hacia aguas indonesias, explicó Roy Hardi Siahaan, director de aplicación de la ley de la Agencia Nacional de Narcóticos.

A pesar de contar con estrictas leyes antidrogas, Indonesia sigue siendo un centro significativo para el tráfico de drogas en el sudeste asiático. En algunos casos, los contrabandistas condenados enfrentan la pena de muerte mediante fusilamiento.

La operación tuvo lugar cerca de Tanjung Parit, en el distrito de Bengkalis, en la provincia de Riau. Las autoridades interceptaron el barco MV Ocean Porter, que navega bajo bandera de Tanzania, y lo remolcaron a una base de operaciones aduaneras en la isla de Batam, adyacente a Singapur, para su inspección. Los investigadores sospechan que la embarcación anteriormente operaba como el MV Rain Maker y que alteró su identidad para eludir la detección.

En el interior del barco, se encontraron aproximadamente 2,6 toneladas de metanfetamina líquida, ocultas en ocho tambores y en los tanques de agua del buque. Esta incautación ha sido descrita como "una de las mayores operaciones antidroga en Indonesia este año". Durante una conferencia de prensa en el puerto de Batam, las autoridades presentaron a los 10 tripulantes, todos de Myanmar, esposados.

La investigación sobre la tripulación y las evidencias continúa, mientras las autoridades se enfocan en identificar y desmantelar la red internacional de narcotráfico detrás de este cargamento.

Este suceso se produce menos de dos semanas después de que las autoridades interceptaran el MV King Sun cerca de la isla de Bintan, donde se confiscaron 1,3 toneladas de ketamina. Ocho tripulantes, entre ellos siete ciudadanos de Myanmar y un ciudadano taiwanés, fueron detenidos en esa operación, que se realizó tras una investigación de inteligencia multinacional de tres meses con participación de autoridades tailandesas.

Según Siahaan, la extensa línea costera de Indonesia y su cercanía a rutas marítimas clave la hacen vulnerable al contrabando transnacional de drogas. Las agencias de seguridad y militares continuarán realizando operaciones conjuntas para combatir las redes de tráfico que operan en el sudeste asiático.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado a Indonesia como un centro importante para el contrabando de drogas, en parte por el enfoque de organizaciones internacionales que buscan aprovechar su gran población joven.

El año pasado, las autoridades indonesias arrestaron a 285 personas sospechosas de tráfico de drogas, incluidos 29 mujeres y siete extranjeros, y confiscaron más de media tonelada de narcóticos en una ofensiva de dos meses.

Unos 530 individuos, entre ellos 90 extranjeros, se encuentran en el corredor de la muerte en Indonesia, la mayoría por delitos relacionados con drogas, según datos del Ministerio de Inmigración y Correcciones. Las últimas ejecuciones en el país se llevaron a cabo en julio de 2016, donde fueron ejecutados un indonesio y tres extranjeros.