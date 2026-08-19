Brote de ébola en Congo supera los 5.000 casos y es el más mortal de su historia

FOTO: Qué saber sobre el brote de ébola que está afectando al Congo

ABUYA, Nigeria — El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo ha superado los 5.000 casos confirmados, convirtiéndose en uno de los más graves registrados hasta la fecha. Hasta el último informe, el Ministerio de Salud de Congo había documentado 5.021 casos y 2.378 muertes.

Este brote es el más mortal causado por el virus Bundibugyo, un tipo poco común de ébola para el cual no existen tratamientos o vacunas aprobados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que, si la situación continúa, podría superar el brote de 2014-2016 en Africa Occidental, que resultó en más de 11.000 muertes.

El ébola se transmite a través del contacto con fluidos corporales de personas infectadas. A diferencia de otras enfermedades, como el COVID-19, no se propaga por el aire. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza y muscular, seguidos de vómitos y diarrea. En algunos casos, los pacientes pueden presentar hemorragias internas o externas.

Los infectados no son contagiosos hasta que presentan síntomas, lo que complica el rastreo de contactos. Hasta el momento, el 47,4% de los casos han resultado fatales, con tasas de letalidad que alcanzan hasta el 70% en algunas áreas como Kivu del Norte.

El virus Bundibugyo fue identificado por primera vez en un brote en Uganda en 2007, y su aparición en Congo en 2012 fue mucho menos grave que la actual epidemia. Las vacunas desarrolladas para otros tipos de ébola no son efectivas contra este virus, y los pacientes dependen de cuidados de apoyo, como la administración de líquidos.

El brote comenzó a finales de abril en Bunia, donde el primer paciente falleció. A partir de ahí, las autoridades sanitarias identificaron un grupo de enfermedades inexplicables en la zona de Mongbwalu, que llevó a la declaración oficial del brote el 15 de mayo.

Desde su inicio, el brote ha cruzado fronteras, llegando a Uganda, donde se ha logrado controlar la transmisión, y también se ha registrado un caso en Francia de un médico que regresó de Congo.

La OMS ha declarado el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, instando a una respuesta coordinada para contener su propagación. A pesar de la grave situación, se ha recomendado no imponer restricciones a los viajes, ya que podrían obstaculizar los esfuerzos de respuesta.