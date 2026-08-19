Amazon llevará el reparto de paquetes ligeros por drones a 500 ciudades de Estados Unidos

Millones de consumidores en Estados Unidos tendrán la oportunidad de recibir paquetes pequeños y livianos de Amazon a través de drones antes de que finalice el año, gracias a un plan anunciado el jueves que extenderá las entregas aéreas a cerca de 500 ciudades. Según la compañía, los clientes podrán recibir sus pedidos en tan solo 30 minutos, con drones capaces de transportar paquetes de hasta 2,3 kilos (5 libras).

Este plan busca intensificar la competencia entre Amazon y Walmart, quienes luchan por ofrecer a los consumidores los tiempos de entrega más rápidos. Ambos gigantes del comercio dependen de una combinación de drones y conductores para realizar las entregas de los productos pedidos por los consumidores.

Con esta expansión, Amazon aumentará su operación de reparto con drones a más de seis veces su tamaño actual, incorporando cientos de nuevas comunidades, incluidas áreas metropolitanas como Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise. Los drones volarán principalmente en suburbios, evitando los rascacielos y aeropuertos importantes que podrían complicar las operaciones.

La entrega por dron crece rápido, pero sigue siendo menor

A pesar de que los drones de Amazon ya han realizado cientos de miles de entregas este año, incluso con esta expansión, seguirán representando solo una pequeña fracción de los cientos de millones de paquetes que la empresa entrega anualmente. Los drones enfrentan diversos desafíos, desde la cobertura de árboles hasta la presencia de piscinas inflables, que dificultan la identificación de zonas adecuadas para realizar las entregas.

Además, existen obstáculos regulatorios que Amazon deberá superar en cada comunidad donde planea iniciar las operaciones. Las preocupaciones sobre el ruido generado por los drones también podrían ser un desafío significativo. "Sigue siendo un experimento", afirmó Sucharita Kodali, analista de comercio minorista en Forrester. "Todavía está en modo de prueba y aprendizaje".

La novedad de la entrega por dron podría atraer pedidos al principio

En un inicio, los consumidores podrían sentirse atraídos por la idea de recibir un paquete mediante dron por curiosidad, pero no está claro con qué frecuencia seguirán utilizando el servicio. Amazon aún está ajustando la economía de este modelo de entrega, que será gratuito para los miembros de Amazon Prime que realicen pedidos superiores a 50 dólares. Por otro lado, los pedidos menores a esta cifra tendrán un costo de 2,99 dólares, mientras que los no miembros deberán pagar 4,99 dólares por la entrega.

Los miembros de Prime también disfrutan de entregas gratuitas, mientras que los no miembros enfrentan tarifas fijas si el envío es inferior a 35 dólares para la entrega estándar, o hasta 12,99 dólares para envíos el mismo día cuando están disponibles. Kodali sugirió que los drones podrían ser especialmente útiles para ciertas entregas livianas que requieren urgencia, como medicamentos recetados. Empresas como DoorDash también están explorando el uso de drones para entregar alimentos y otros productos.

El jefe de Amazon cree que los drones serán una parte del sistema

El director general de Amazon, Andy Jassy, mencionó en su carta anual a los accionistas en abril que la empresa ha adquirido mucha experiencia utilizando drones en 11 localidades de Arizona, Florida, Kansas, Louisiana, Michigan, Nebraska y Texas. En cada ubicación, los drones despegan desde un almacén de Amazon y pueden cubrir un área de aproximadamente 175 millas cuadradas, lo que implica la necesidad de múltiples puntos de lanzamiento para atender grandes áreas metropolitanas.

"Prime Air ahora tiene un diseño que podrá escalar, planea atender a comunidades con 30 millones de clientes antes de fin de año y espera entregar 500 millones de paquetes antes de que termine esta década (con el objetivo de entregar en menos de 30 minutos)", expresó Jassy.

Amazon continúa invirtiendo en sus almacenes, en centros de entrega más pequeños y cercanos a los clientes, así como en su flota de camiones, mientras busca competir por ofrecer entregas en minutos u horas, y no solo en días. La empresa ya cuenta con la certificación de la Administración Federal de Aviación y ha recibido exenciones para operar drones más allá de la línea de visión de los pilotos. También ha implementado medidas de seguridad para ayudar a los drones a evitar colisiones durante las entregas.

El gobierno federal ha propuesto una norma que permitiría a más operadores de drones volar más allá del horizonte, aunque esta aún no se ha finalizado.