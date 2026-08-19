Caso Facundo Moyano: Médicas brindan testimonio clave sobre Candela Arizaga

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- Las declaraciones en el caso de Facundo Moyano prosiguen este miércoles, con el testimonio de dos médicas que asistieron a Candela Arizaga, quien ha denunciado al imputado por lesiones y privación ilegítima de libertad. La jornada es parte de la investigación en curso que ha captado la atención pública.

De acuerdo a información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, las profesionales que brindarán su testimonio son Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que atendió a Arizaga en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien elaboró el informe correspondiente durante la detención del acusado.

En días recientes, tres policías se presentaron ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires. Estos agentes desempeñaron diferentes roles en las primeras etapas de la investigación, aportando detalles sobre los eventos que rodearon el caso.

El pasado martes 18 de agosto, fueron citados el inspector Matías Ríos de la Policía de la Ciudad, Estefanía Verón, quien acompañó a Arizaga al Hospital Pirovano, y Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad, que entrevistó a la joven durante su internación.

Se espera que este jueves declare Miriam Josefina García, la empleada doméstica de Moyano, que estuvo presente en el departamento poco después de los hechos. También se prevé la asistencia de una médica del Hospital Pirovano.