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Investigaciones penales del Ejército israelí por ataques a palestinos en Gaza

El Ejército israelí llevará a cabo indagaciones penales sobre dos ataques que resultaron en la muerte de una niña y de paramédicos, mientras que otros incidentes quedarán fuera del proceso.

19/08/2026 | 08:13Redacción Cadena 3

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JERUSALÉN — El ejército de Israel anunció el miércoles su decisión de iniciar investigaciones penales relacionadas con dos incidentes de gran notoriedad que involucraron ataques contra palestinos durante el conflicto en Gaza. Estos incluyen el trágico asesinato de Hind Rajab, una niña de solo 5 años, junto a su familia, así como el ataque que cobró la vida de 15 paramédicos palestinos.

El comunicado del ejército especificó que no se llevarán a cabo procesos similares respecto a otros tres ataques en los que perdieron la vida trabajadores humanitarios de World Central Kitchen y Médicos Sin Fronteras.

Esta información fue divulgada a raíz de una revisión que abarcó 150 incidentes relacionados con la conducta de las tropas en el asediado enclave palestino, y se informaron decisiones sobre cinco casos el miércoles.

Lectura rápida

¿Qué investigaciones abrirá el ejército israelí?
Se abrirán indagaciones penales sobre dos ataques que resultaron en la muerte de una niña y de paramédicos.

¿Quiénes fueron las víctimas?
Las víctimas incluyen a Hind Rajab, una niña de 5 años, y 15 paramédicos palestinos.

¿Qué otros ataques no serán investigados?
No se abrirán procesos sobre otros tres ataques que involucraron a trabajadores humanitarios.

¿Cuántos incidentes se revisaron?
Se revisaron 150 incidentes relacionados con la conducta de las tropas en Gaza.

¿Cuántos casos fueron decididos el miércoles?
Se tomaron decisiones sobre cinco casos en total el miércoles.

[Fuente: AP]

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