Colombia enfrenta una tragedia tras el terremoto: ya son 312 las víctimas fatales

FOTO: Un hombre observa los escombros de un edificio colapsado en Pereira, Colombia.

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto ha alcanzado los 312, según lo informado por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de ese país.

Este organismo indicó que hay 4.611 heridos, 290 desaparecidos y 358 rescatados en 470 municipios de 15 departamentos donde se sintió el impacto del movimiento telúrico con gran intensidad.

En total, se reportó que 143.470 familias y 294.278 personas han quedado afectadas, y 1.308 animales también sufrieron daños a raíz del desastre.

Los equipos de búsqueda y rescate, tanto nacionales como internacionales, siguen trabajando arduamente entre los escombros para localizar a los desaparecidos.

Los damnificados se encuentran en albergues temporales y en carpas en los parques principales de las ciudades y municipios más impactados, como Valle del Cauca, Risaralda y Quibdó.

Infraestructura y viviendas

El terremoto ha provocado el colapso de 277 edificios, afectando 134.124 viviendas y destruyendo 29.548.

Además, 335 centros de salud, 3.421 centros educativos y 4.028 centros comunitarios han sido perjudicados. También se han visto afectados 432 vías, 97 acueductos, 52 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos.

Ayuda humanitaria

A nueve días del terremoto, continúan arribando al país toneladas de ayuda humanitaria y asistencia técnica para abordar la emergencia, según lo informado el martes por la Cancillería colombiana.

Desde Argentina, se enviará un contingente de las Fuerzas Armadas compuesto por 32 efectivos.

La Cancillería destacó que más de 220 toneladas de ayuda humanitaria ya han llegado al país, junto a 144 integrantes de equipos internacionales especializados que se han sumado a la respuesta de emergencia.

Artistas colombianos como Shakira también han viajado a las regiones más afectadas, anunciando donaciones millonarias y presentaciones para recaudar fondos para los afectados por el terremoto, el más fuerte del siglo en Colombia.