FOTO: El Síndrome Urémico Hemolítico alcanza su cifra más baja en diez años con 73 casos en el país

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El síndrome urémico hemolítico (SUH) ha reportado en 2026 el menor número de casos en la última década, según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). En lo que va del año, se han notificado 73 casos en todo el país.

De acuerdo con la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, esta cifra representa el valor más bajo para este período desde 2016 y 39 casos menos que el promedio registrado entre 2021 y 2025. Este descenso también se refleja en los menores de 5 años, un grupo particularmente afectado por esta enfermedad.

La tendencia a la baja que se observa este año se suma a una disminución general que ha tenido lugar en la última década. En 2025, se reportaron 209 casos en todo el país, con una tasa de incidencia de 0,44 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja del período 2015-2025. Comparando los casos de 2025 con el promedio anual de 2019-2024, se registraron 90 casos menos a nivel nacional, con la mayor proporción de casos concentrándose en menores de 10 años.

El grupo de 2 a 4 años fue el que acumuló 43% de los casos, seguido por los niños de 1 año, con el 30%, y el grupo de 5 a 9 años, con el 18%. No obstante, la mayor tasa de incidencia acumulada se observó entre los niños de 1 año, con 8,6 casos cada 100.000 habitantes de esa edad.

El SUH se asocia principalmente a la infección por Escherichia coli, productora de toxina Shiga (STEC). La transmisión ocurre a través de alimentos contaminados o insuficientemente cocidos, así como por el consumo de agua no segura. Además, el contagio puede producirse entre personas, generalmente por falta de higiene de manos, cambio de pañales o contacto con animales.

Los síntomas iniciales de la enfermedad suelen incluir diarrea (a menudo con sangre), fiebre y vómitos. A medida que avanza, puede haber palidez marcada y cansancio por la disminución de glóbulos rojos, aparición de hematomas o manchas en la piel por la baja de plaquetas y disminución o ausencia de orina por el compromiso de la función renal.

La vigilancia y el seguimiento de los casos se complementan con investigaciones epidemiológicas y análisis de laboratorio. La información obtenida tiene como objetivo contribuir a la reducción de la incidencia mediante la detección temprana y el monitoreo de los casos, así como la identificación de posibles fuentes de transmisión.

El Ministerio de Salud de la Nación ha estado trabajando en el fortalecimiento de la vigilancia integral de las infecciones por STEC. Para ello, se actualizó el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control, incorporando tres eventos diferenciados (SUH por STEC, diarrea por STEC e infección asintomática por STEC) para mejorar la detección precoz y la identificación de las fuentes de infección.

A esto se suma la promoción de la articulación entre los equipos de epidemiología jurisdiccionales, los organismos de control de alimentos y el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, así como la optimización de los sistemas de alerta temprana y la capacitación continua de los equipos de epidemiología y bromatología.

El descenso sostenido de los casos de SUH resalta la importancia de la vigilancia epidemiológica y el trabajo coordinado con las jurisdicciones para monitorear la evolución de la enfermedad y detectar tempranamente cambios o posibles fuentes de transmisión.