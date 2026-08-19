Videos de Prieto Fasano revelan su noche de asado y alcohol antes del choque fatal
El abogado Prieto Fasano compartió en Instagram videos con amigos y alcohol antes del siniestro donde falleció Pamela Camacho y Valentina resultó herida.
FOTO: Videos de Prieto Fasano revelan su noche de asado y alcohol antes del choque fatal
Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Andrés Prieto Fasano, el abogado mediático involucrado en un trágico accidente que resultó en la muerte de Pamela Camacho y dejó gravemente herida a Valentina, había compartido en sus redes sociales varios videos horas antes del siniestro. En las grabaciones, se le observa disfrutando de una reunión con amigos, asado y alcohol.
Los videos, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, fueron filmados la noche del viernes 3 de julio, coincidiendo con el partido de la Selección argentina contra Cabo Verde por el Mundial 2026. Tras el encuentro, Fasano condujo su vehículo y, a gran velocidad, impactó contra el auto que manejaba Camacho, quien transportaba a una pasajera.
En una de las grabaciones, el abogado muestra a sus amigos en el living de su casa, con el partido de fútbol de fondo y varios de ellos sosteniendo copas de cerveza. El segundo video captura momentos en el patio de su hogar, donde se puede ver a uno de sus amigos cocinando en la parrilla y otros con bebidas alcohólicas.
Después del choque, se desconoce si el abogado había consumido alguna bebida alcohólica, ya que abandonó el lugar cuando llegaron dos primos a buscarlo y se negó en varias ocasiones a realizarse el test de alcoholemia.
A pesar de que Fasano obtuvo la excarcelación y se encuentra en libertad, el sufrimiento de la familia de Camacho persiste, mientras que Valentina enfrenta complicaciones en su salud tras el accidente, según lo informado recientemente por la Agencia NA.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Prieto Fasano?
Se encuentra imputado por un choque fatal donde murió Pamela Camacho y Valentina resultó herida.
¿Qué mostró en sus videos?
Se le ve en reuniones con amigos, disfrutando de asado y bebiendo alcohol.
¿Cuándo fueron grabados los videos?
Los videos fueron filmados la noche del 3 de julio, antes del accidente.
¿Qué pasó tras el accidente?
Fasano abandonó el lugar y se negó a realizar el test de alcoholemia.
¿Cuál es el estado de Valentina?
Valentina ha sufrido complicaciones en su salud tras el choque.
[Fuente: Noticias Argentinas]