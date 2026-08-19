FOTO: Videos de Prieto Fasano revelan su noche de asado y alcohol antes del choque fatal

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Andrés Prieto Fasano, el abogado mediático involucrado en un trágico accidente que resultó en la muerte de Pamela Camacho y dejó gravemente herida a Valentina, había compartido en sus redes sociales varios videos horas antes del siniestro. En las grabaciones, se le observa disfrutando de una reunión con amigos, asado y alcohol.

Los videos, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, fueron filmados la noche del viernes 3 de julio, coincidiendo con el partido de la Selección argentina contra Cabo Verde por el Mundial 2026. Tras el encuentro, Fasano condujo su vehículo y, a gran velocidad, impactó contra el auto que manejaba Camacho, quien transportaba a una pasajera.

En una de las grabaciones, el abogado muestra a sus amigos en el living de su casa, con el partido de fútbol de fondo y varios de ellos sosteniendo copas de cerveza. El segundo video captura momentos en el patio de su hogar, donde se puede ver a uno de sus amigos cocinando en la parrilla y otros con bebidas alcohólicas.

Después del choque, se desconoce si el abogado había consumido alguna bebida alcohólica, ya que abandonó el lugar cuando llegaron dos primos a buscarlo y se negó en varias ocasiones a realizarse el test de alcoholemia.

A pesar de que Fasano obtuvo la excarcelación y se encuentra en libertad, el sufrimiento de la familia de Camacho persiste, mientras que Valentina enfrenta complicaciones en su salud tras el accidente, según lo informado recientemente por la Agencia NA.