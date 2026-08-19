Un helicóptero se estrella en una zona remota del norte de Kenia, según informan las autoridades

NAIROBI, Kenia (AP) — Un helicóptero que transportaba a un número desconocido de pasajeros se estrelló el miércoles por la mañana en una zona remota del norte de Kenia, informó la agencia de aviación del país.

El incidente tuvo lugar a las 9:13 de la mañana, cuando el aparato volaba desde la Reserva Natural de Loisaba hacia la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu. La Autoridad de Aviación de Kenia anunció que ha comenzado una investigación sobre lo sucedido.

Según reportes de la prensa local, el helicóptero, que es operado por la empresa de safaris Tropic Air, se estrelló en una región montañosa en las estribaciones del monte Ololokwe.

No se ha confirmado si en el helicóptero viajaban turistas u otras personas, y la autoridad de aviación no proporcionó detalles sobre la cantidad de personas a bordo.

Los accidentes de helicóptero se han vuelto más comunes en Kenia, donde la industria turística depende en gran medida de aerolíneas nacionales para el transporte de visitantes a lugares remotos.

En febrero, un legislador formó parte de las seis víctimas de un accidente similar en una zona montañosa del oeste de Kenia.