Tensión en Oriente Medio: Irán y Emiratos Árabes Unidos en un nuevo enfrentamiento diplomático

FOTO: Crece la tensión entre Irán y Emiratos Árabes Unidos y otros acontecimientos en Oriente Medio

Irán desestimó el miércoles las acusaciones realizadas por Emiratos Árabes Unidos sobre el lanzamiento de dos misiles balísticos que impactaron en el golfo Pérsico. Este incidente se produjo en un contexto de creciente tensión, justo cuando el presidente del Parlamento iraní y su principal negociador llegaban a Irak para una visita de tres días.

Paralelamente, Francia comunicó la expulsión de dos diplomáticos iraníes en respuesta a la reciente expulsión de funcionarios franceses de la República Islámica.

El deterioro de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Irán se agrava ante el temor de una posible escalada en la región, mientras las conversaciones entre Teherán y Washington parecen estancadas.

Irán rechaza acusaciones de misiles balísticos

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní criticó las afirmaciones de Emiratos Árabes Unidos, que acusó a Irán de disparar misiles dirigidos a la navegación marítima, pero que terminaron cayendo en el golfo Pérsico. Las semanas posteriores al inicio de una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, han visto a Emiratos como un blanco frecuente de misiles y drones iraníes, aunque este ataque fue el primero en varias semanas.

"Este comportamiento es contrario al principio de buena vecindad y perturba los esfuerzos en marcha para fortalecer la confianza entre los países de la región y evitar una escalada", afirmó Esmail Baghaei durante su conferencia de prensa semanal.

No mucho después del incidente del martes, el Ministerio emiratí de Exteriores anunció la suspensión del comercio con Irán, señalando que las recientes escaladas afectan la paz y seguridad regional e internacional. Esto ocurre menos de una semana después de que Emiratos acusara a Irán de atacar dos petroleros en el estrecho de Ormuz.

Visita del presidente del Parlamento iraní a Irak

Mohammad Bagher Qalibaf llegó a Irak el miércoles para mantener reuniones con funcionarios iraquíes y líderes de una coalición política respaldada por Irán. Las milicias iraquíes, que cuentan con el apoyo de Irán, han llevado a cabo ataques con drones contra bases de Estados Unidos y su presencia diplomática en el país, aumentando la presión sobre Bagdad, que ha intentado equilibrar sus relaciones con Washington y Teherán.

Qalibaf elogió a las milicias iraquíes, denominándolas "la resistencia en Irak" y un "componente clave del poder nacional del país".

"Después de años de experiencia en Irak, la resistencia ha trascendido las fronteras de ambos países, convirtiéndose en una fuerza influyente a nivel regional y global", afirmó Qalibaf.

Expulsiones diplomáticas entre Francia e Irán

Francia, por su parte, anunció la expulsión de dos miembros del personal de su embajada en Teherán, tras lo que el Ministerio de Exteriores francés calificó como una agresión de las fuerzas de seguridad iraníes contra dos de sus diplomáticos. Irán, en respuesta, acusó a los franceses de participar en una reunión secreta con "sospechosos" en un caso relacionado con injerencias extranjeras.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, criticó a las autoridades iraníes por no investigar lo que calificó como un ataque deliberado. Barrot afirmó que las autoridades iraníes optaron por formular acusaciones falsas para justificar sus acciones.

Este intercambio de expulsiones refleja un clima de creciente desconfianza y tensión en las relaciones internacionales de Irán, en un contexto regional ya frágil.