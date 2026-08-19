Villa Urquiza, bajo fuego: una escuela activa un protocolo cada vez que comienzan los tiros

La comunidad educativa del Colegio Paula Montal atraviesa una creciente preocupación por los reiterados tiroteos y hechos de inseguridad registrados en las inmediaciones de la institución, ubicada en barrio Villa Urquiza, en la ciudad de Córdoba.

El establecimiento, perteneciente a las Madres Escolapias y situado en Porto y Mariño 556, comunicó a las familias el protocolo interno que aplica cuando se escuchan disparos en las calles cercanas. La medida alcanza a alumnos de los niveles inicial, primario y secundario.

El procedimiento contempla bajar las persianas y trasladar a los estudiantes hacia un salón ubicado en el sector central del terreno, sin contacto directo con la calle. No se trata de un espacio construido específicamente como refugio, sino del salón donde habitualmente se realizan los actos escolares.

"Cuando empieza un tiroteo, los chicos saben que tienen que ir automáticamente al salón que está en el centro del patio. Como no da a ninguna calle, ahí están más seguros", explicó a Cadena 3 un padre de dos alumnas, cuya identidad se mantiene en reserva.

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FOTO: Así amaneció la escuela escolapia Paula Montal de Villa Urquiza. (Lucía González/Cadena 3)

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Durante el ingreso a clases de este miércoles, se constató la presencia de dos patrulleros frente al colegio. También observó que numerosas viviendas y comercios del sector cuentan con doble reja.

El entrevistado, exalumno del colegio y vecino de Villa Urquiza durante toda su vida, aseguró que la violencia se agravó recientemente. Según su relato, durante las últimas semanas se produjeron al menos dos balaceras: una alrededor de las 14 y otra cerca de las 17. “Ya no importa la hora. Los chicos entran al colegio y uno no sabe si van a ser recibidos por balas o si les van a robar”, expresó.

El hombre reconoció que envía a sus hijas a la escuela con miedo y señaló que la preocupación también afecta las actividades más cotidianas. “Ni siquiera las podemos mandar al kiosco que tenemos cerca de casa porque no sabemos qué puede pasar”, afirmó.

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FOTO: Las ventanas con doble reja por la inseguridad. (Lucía González/Cadena 3)

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La situación llevó a la familia a establecer también un protocolo dentro de su vivienda. Cuando comienzan los disparos, buscan un sector interior de la casa y ponen música para reducir el impacto que el ruido provoca en las niñas.

"No son dos o tres tiros. A veces son 30, 50 o 100 disparos durante cinco o diez minutos. Les ponemos música para que no escuchen tanto", relató el padre en diálogo con Cadena 3.

El testimonio más dramático estuvo relacionado con sus hijas, de 10 y 4 años. Según contó, las niñas llegaron a identificar los disparos y el movimiento de los patrulleros como señales de un nuevo enfrentamiento. “Ellas ya me dicen: ‘Papá, tiró la Policía’ o ‘tiraron los choros’. Cuando ven pasar rápido un patrullero, dicen que seguramente va a pasar algo. Es una situación muy fea: los chicos pierden la inocencia”, lamentó.

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Consultado sobre una posible vinculación de los episodios con el narcomenudeo, el vecino evitó afirmarlo y atribuyó la mayor parte de los conflictos a robos. “No sé si es por un tema de droga. Sé que se consume, pero esto es más por los robos”, aclaró.

De acuerdo con su versión, en la zona se producen roturas de vidrios de automóviles para sustraer ruedas de auxilio y otras pertenencias. También denunció robos de motocicletas y ataques contra conductores de aplicaciones y repartidores.

El padre sostuvo que algunos enfrentamientos se desencadenan durante procedimientos policiales. “Cuando agarran a uno, empiezan a tirarle piedras a la Policía para que no se lo lleven y la Policía responde con tiros”, aseguró. Esa secuencia corresponde exclusivamente a su testimonio y no fue confirmada oficialmente.

También manifestó su preocupación por la situación de docentes y directivos. “Están con mucho miedo, sobre todo por los chicos. Cada vez que pasa algo, los directores salen al frente para resguardarlos”, indicó.

Finalmente, el vecino afirmó que observa presencia y actuación policial, pero cuestionó que las detenciones no logren interrumpir la reiteración de los hechos. “La Policía actúa. El problema es que se llevan a alguno y, a los dos días, está libre de nuevo”, sostuvo.

Hasta el momento no se informó que el colegio haya sido atacado directamente ni que se hayan producido heridos dentro de la institución. La preocupación se concentra en las balaceras y los robos registrados en sus inmediaciones, que obligaron a modificar la rutina de toda la comunidad educativa.

• Comunicado del colegio

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Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Lucía González.