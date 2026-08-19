La OEA advierte sobre la urgente necesidad de apoyo en Haití para combatir a las pandillas

FOTO: Haití necesita ayuda urgente para frenar a las pandillas y recuperar territorio, advierte la OEA

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — En un reciente viaje a Haití, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, subrayó la necesidad imperiosa de apoyo internacional para combatir a las pandillas que dominan el país y recuperar el control de su territorio. Esta declaración se produce en el contexto de la preparación para las primeras elecciones generales en más de diez años, programadas para el 13 de diciembre.

Ramdin realizó estas declaraciones al concluir su visita a la nación caribeña, donde mantuvo reuniones con el primer ministro y otros funcionarios gubernamentales. En este sentido, enfatizó que la nueva fuerza de supresión de pandillas, respaldada por la ONU, requiere de más personal, equipo y financiamiento para llevar a cabo sus operaciones.

"Los esfuerzos de la fuerza son esenciales para mejorar la protección y la seguridad pública, y para crear las condiciones necesarias para un proceso electoral seguro", afirmó Ramdin. "El progreso debe ser visible y medible lo antes posible".

El secretario general también destacó que es crucial asegurar la ruta hacia el principal aeropuerto internacional del país, garantizar el acceso continuo al mismo y restablecer un acceso seguro a la región sur de Haití. Actualmente, las pandillas controlan las principales vías de entrada y salida de la capital.

Asimismo, instó a las autoridades haitianas a intensificar el registro y la identificación de votantes de cara a las elecciones generales. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, la violencia de las pandillas ha aumentado significativamente, desplazando a un número récord de 1.5 millones de personas.

Ramdin se comprometió a seguir movilizando apoyo político, técnico y financiero para Haití, además de trabajar con la Organización Panamericana de la Salud para establecer centros de trauma que atiendan a los policías haitianos heridos en el conflicto.

El contexto en Haití es crítico, con aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y áreas aledañas bajo el control de pandillas. Ramdin advirtió que el futuro de Haití depende en gran medida de la comunidad internacional y del compromiso del pueblo haitiano.

"Haití está en un punto decisivo", sostuvo. "El futuro de Haití pertenece ante todo al pueblo haitiano. Pero la comunidad internacional también tiene responsabilidades".