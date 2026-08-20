OpenAI busca superar a Anthropic con nuevas protecciones de privacidad para clientes

OpenAI intensificó su competencia con Anthropic al presentar un nuevo enfoque de seguridad que prioriza la privacidad de los datos de sus clientes. A medida que los modelos de inteligencia artificial se vuelven más potentes, la preocupación por el uso indebido de estos sistemas ha crecido, lo que ha llevado a un clamor por medidas de seguridad efectivas.

La compañía reveló su sistema llamado Private Safety Processing, que permite monitorear automáticamente el uso de sus servicios sin almacenar los datos de los clientes. Esta estrategia contrasta con la política de retención de datos de Anthropic, que ha generado inquietud entre algunas empresas que manejan información sensible y que no desean que sus datos sean almacenados o revisados.

La nueva tecnología de OpenAI se basa en un enfoque conocido como Zero Data Retention (ZDR), que permite a la empresa detectar comportamientos inapropiados en tiempo real, sin conservar información de las sesiones. A través de un agente automatizado, OpenAI puede identificar patrones de abuso en múltiples sesiones, lo que permite una respuesta más rápida a posibles amenazas.

En comparación, Anthropic ha implementado un sistema que retiene los datos de los usuarios por un período de 30 días para poder analizar posibles irregularidades. Esta política ha generado críticas, especialmente de empresas que prefieren mantener su información privada.

El enfoque de OpenAI busca ser más inclusivo y menos intrusivo, permitiendo que las empresas se sientan más seguras al utilizar sus servicios. Un portavoz de OpenAI explicó que el sistema puede enviar señales específicas si se detecta actividad sospechosa, lo que permite a la empresa actuar sin necesidad de revisar manualmente las conversaciones de los usuarios.

El contexto de esta competencia es crucial, ya que OpenAI y Anthropic se esfuerzan por ganar cuota de mercado en un sector en rápida evolución. Según un informe reciente, la tasa de ingresos anualizada de Anthropic alcanzó los $65 mil millones, lo que ha llevado a rumores sobre una posible oferta pública inicial (IPO) de la compañía. Por su parte, OpenAI también está trabajando en su propia IPO, lo que añade más presión a ambas empresas para innovar y ofrecer mejores servicios.

El desarrollo de Private Safety Processing podría ser un punto decisivo en la lucha por la supremacía en el sector de la inteligencia artificial, donde la confianza del cliente y la seguridad de los datos son primordiales.