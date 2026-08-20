El CEO de Cognition desmiente que SpaceX intentó adquirir la startup de IA

En medio de la creciente competencia en el ámbito de la inteligencia artificial, el CEO de Cognition, Scott Wu, desmintió un informe de Bloomberg que indicaba que SpaceX había estado en conversaciones para adquirir su empresa. Wu afirmó que la información era incorrecta y que Cognition "no está en venta", añadiendo que no ha habido conversaciones entre ambas partes.

Este desmentido llega pocos días después de que SpaceX cerrara la adquisición de Cursor, otra startup de IA, por un valor de 60 mil millones de dólares. La compra de Cursor se considera parte de la estrategia de Elon Musk para posicionar a SpaceX en la vanguardia de la inteligencia artificial, especialmente frente a competidores como OpenAI y Anthropic.

El informe de Bloomberg resaltó que la adquisición de Cognition podría haber fortalecido la capacidad de SpaceX en el ámbito de la programación asistida por IA, un sector que ha demostrado ser altamente lucrativo. Cognition, que cuenta con clientes como Mercedes-Benz, Citi y Goldman Sachs, ha logrado un crecimiento significativo y recientemente recaudó 1.000 millones de dólares en una ronda de financiamiento que valoró a la empresa en 25.000 millones de dólares.

A pesar de que las conversaciones de adquisición no están activas, Bloomberg informó que las empresas aún están discutiendo posibles colaboraciones, incluyendo la posibilidad de que Cognition utilice la capacidad de computación de SpaceX. Este tipo de cooperación podría ser beneficioso para ambas partes, ya que SpaceX busca maximizar su infraestructura de IA mientras Cognition continúa expandiendo su oferta de servicios.

La carrera por la dominación en el campo de la IA ha llevado a SpaceX a realizar varias adquisiciones y a hacer grandes inversiones en tecnología de IA. La empresa ya había adquirido xAI, una compañía de IA fundada por Musk, a principios de este año, y se espera que continúe buscando oportunidades para mejorar su oferta en este sector.

Sin embargo, la empresa ha enfrentado desafíos, como la controversia en torno a su chatbot Grok, que ha estado involucrado en incidentes polémicos y ha generado preocupación entre los consumidores. A pesar de estos obstáculos, Musk ha declarado que la IA representará el 99% del valor de SpaceX en un futuro cercano, lo que subraya la importancia de esta tecnología para la empresa.

Wu no abordó específicamente las afirmaciones sobre el uso de la capacidad de computación de SpaceX, pero el potencial de colaboración entre ambas empresas podría abrir nuevas oportunidades en el mercado de la IA.

Cognition sigue siendo una de las pocas startups de software de codificación de IA que no ha sido adquirida por un gran fabricante de modelos de IA, lo que la convierte en un jugador clave en el ecosistema de IA. La compañía está en conversaciones para una nueva ronda de financiamiento que podría elevar su valoración a 40.000 millones de dólares.

En el contexto actual, donde las fusiones y adquisiciones son comunes en el sector tecnológico, el futuro de Cognition parece prometedor, a medida que continúa navegando por un entorno competitivo y en constante evolución.