Explosiones en Kiev: al menos 6 muertos y 33 heridos tras ataque con misiles rusos
Una serie de ataques aéreos en Kiev dejó al menos 6 víctimas fatales y 33 heridos. Los misiles impactaron en varios distritos de la capital ucraniana, causando daños significativos.
FOTO: Ofensiva de misiles rusos causa al menos 6 muertos y 33 heridos en Kiev
KIEV, Ucrania (AP) — En las primeras horas del jueves, una ofensiva de misiles rusos causó la muerte de al menos seis personas en Kiev, mientras que las explosiones resonaban a lo largo de la capital ucraniana durante la noche, informaron las autoridades locales.
El Servicio de Emergencias de Ucrania reportó que al menos 33 personas resultaron heridas como consecuencia de la ofensiva. La alerta por ataque aéreo se mantuvo activa hasta la mañana del jueves.
Los ataques alcanzaron 12 puntos diferentes en los distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi y Solomianskyi de Kiev, provocando daños en edificios residenciales, un centro médico y un establecimiento educativo. Equipos de emergencia trabajaron para rescatar a personas atrapadas bajo los escombros.
Rusia ha intensificado sus ataques con misiles balísticos contra la capital de Ucrania con el objetivo de debilitar las reservas de defensa antiaérea de Kiev. La ciudad dispone de sistemas limitados capaces de interceptar amenazas balísticas, y el suministro de misiles para sus sistemas Patriot, fabricados en Estados Unidos, sigue siendo crónicamente escaso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había autorizado a Ucrania a obtener licencias para producir sistemas de defensa aérea Patriot, pero posteriormente revirtió esa decisión.
En respuesta, Ucrania ha intensificado su campaña de ataques de largo alcance contra depósitos de armas, instalaciones militares y otros objetivos estratégicos en el territorio ruso, con el fin de debilitar la capacidad de Moscú para sostener sus ataques contra ciudades ucranianas.
En el distrito de Solomianskyi, los dos pisos superiores de un edificio residencial de nueve plantas resultaron destruidos y se produjeron incendios en otros. Además, se reportaron personas atrapadas en dos edificios residenciales y en el refugio de una escuela.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Kiev?
Una ofensiva de misiles rusos dejó al menos 6 muertos y 33 heridos en la capital ucraniana.
¿Cuándo sucedió?
Los ataques ocurrieron en las primeras horas del jueves.
¿Dónde impactaron los misiles?
Los misiles alcanzaron 12 puntos en los distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi y Solomianskyi.
¿Cómo fue la respuesta de Ucrania?
Ucrania intensificó sus ataques contra objetivos estratégicos en territorio ruso para debilitar a Moscú.
¿Cuál es la situación actual de la defensa antiaérea?
Kiev cuenta con sistemas limitados y el suministro de misiles Patriot es escaso.
[Fuente: AP]