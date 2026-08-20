Nuevas moléculas diseñadas por IA podrían revolucionar tratamientos para Alzheimer y Parkinson

Investigadores de la Universidad de Essex desarrollaron un enfoque innovador que utiliza la inteligencia artificial para crear intrabodies, fragmentos de anticuerpos que podrían transformar el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Estos nuevos medicamentos microscópicos tienen el potencial de dirigirse a proteínas dañinas dentro de las células humanas.

El equipo de científicos, en colaboración con un grupo internacional, logró diseñar estos pequeños fragmentos de anticuerpos que pueden producirse directamente dentro de las células humanas. A diferencia de los anticuerpos convencionales, que funcionan fuera de las células, los intrabodies están diseñados para permanecer estables y funcionales dentro de ellas, permitiendo que se dirijan a proteínas asociadas con diversas enfermedades.

Carga eléctrica clave para la estabilidad

El estudio, financiado por la MND Association y liderado por la doctora Caitlin O'Shea y el doctor Gareth Wright, reveló que la carga eléctrica es un factor determinante en la estabilidad de los fragmentos de anticuerpos dentro de las células. Utilizando esta información junto con el rediseño de proteínas potenciado por IA, los investigadores transformaron 672 anticuerpos en intrabodies capaces de dirigirse a proteínas relevantes para las enfermedades.

Este avance podría ofrecer a los científicos nuevas herramientas para estudiar y tratar enfermedades neurodegenerativas, actuando directamente dentro de las células vivas, donde muchos de los procesos biológicos asociados a estas condiciones comienzan.

Tras la publicación del estudio en Nature Communications, las moléculas rediseñadas estarán disponibles para otros investigadores, fomentando la colaboración y el avance en este campo.

La doctora O'Shea, experta en ELA y Parkinson, destacó: "Analizamos las propiedades de millones de anticuerpos y las comparamos con las proteínas humanas que se encuentran dentro de la célula. Determinamos que los anticuerpos generalmente tienen la carga incorrecta para existir dentro de las células sin aglomerarse. Utilizamos software desarrollado por el premio Nobel David Baker y su equipo para rediseñar nuestros fragmentos de anticuerpos, dándoles la carga correcta y haciéndolos súper estables".

Reutilización de anticuerpos existentes

Los investigadores creen que sus hallazgos podrían permitir a los científicos encontrar nuevos usos para millones de anticuerpos desarrollados durante décadas de investigación biomédica. En lugar de comenzar desde cero, estos anticuerpos existentes pueden adaptarse para ser herramientas de laboratorio poderosas y, potencialmente, la base para futuros tratamientos dirigidos a proteínas que causan enfermedades.

El doctor Wright, quien dirigió la investigación, mencionó que este enfoque podría tener implicaciones significativas para enfermedades que afectan a decenas de millones de personas en todo el mundo. "Hemos creado anticuerpos intracelulares que se adhieren a proteínas que causan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington y la ELA. Estas enfermedades pueden llevar a deterioro cognitivo, pérdida de control muscular y muerte, afectando a más de un millón de personas solo en el Reino Unido, lo que representa una gran preocupación de salud pública".

Nuevas posibilidades terapéuticas para la ELA y otras enfermedades

La MND Association celebró los hallazgos y destacó su posible importancia para futuros tratamientos. El científico jefe de la organización, el doctor Brian Dickie, afirmó: "El doctor Wright y su equipo han logrado un avance significativo en la superación de uno de los desafíos clave que han impedido el desarrollo de anticuerpos como tratamientos para enfermedades neurodegenerativas, como la ELA. Sus hallazgos brindan optimismo de que una combinación de esta novedosa ciencia de intrabody con técnicas emergentes de terapia génica puede llevar a nuevas estrategias terapéuticas que puedan atacar objetivos moleculares específicos dentro de las neuronas".