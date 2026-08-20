CK Hutchison exige 1.500 millones de dólares a Panamá tras la incautación de puertos estratégicos

FOTO: Conglomerado de Hong Kong reclama 1.500 millones de dólares a Panamá por toma de puertos del canal

HONG KONG — El conglomerado CK Hutchison anunció que está reclamando más de 1.500 millones de dólares en daños a Panamá, tras la incautación de dos puertos del canal. Este hecho se enmarca en las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China.

Según el comunicado emitido, CK Hutchison ha iniciado nuevos procedimientos de arbitraje contra el gobierno panameño, alegando que este ha violado un tratado de protección de inversiones al incautar su concesión portuaria, que ha estado vigente durante décadas. La empresa considera que esta acción forma parte de una "campaña de ataque estatal" contra sus activos en el país.

En febrero, el gobierno panameño tomó control de los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en extremos opuestos del Canal de Panamá, tras una decisión de su Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión de CK Hutchison para operar dichos puertos.

Estos puertos se han convertido en un punto álgido en las relaciones entre Estados Unidos y China, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, quien acusó a Pekín de tener una influencia indebida sobre el canal.

El Canal de Panamá es administrado y es propiedad del gobierno panameño. Sin embargo, la filial de CK Hutchison, Panama Ports Company, ha estado operando los puertos desde 1997, y renovó su concesión en 2021 por un periodo adicional de 25 años.

Las protestas de Beijing y Hong Kong contra Panamá han sido contundentes debido a la toma de control de los puertos. Además, CK Hutchison había acordado previamente un trato de 23.000 millones de dólares para vender su negocio portuario global a un consorcio que incluye a BlackRock, pero este acuerdo se ha visto afectado por las tensiones geopolíticas y disputas legales.

En marzo, Panama Ports Company también presentó una reclamación de al menos 2.000 millones de dólares por compensación, argumentando que la toma de control de los puertos fue ilegal. CK Hutchison indicó que estos procedimientos están en marcha.

Adicionalmente, la empresa destacó que sus recientes acciones se centran en los derechos derivados del tratado, que son diferentes de los derechos contractuales de Panama Ports Company.

En abril, la filial de CK Hutchison también inició un proceso de arbitraje contra el grupo danés Maersk, tras la asunción de parte de sus operaciones portuarias en Panamá por parte de esta última. Maersk ha declarado que no considera que sea responsable de las reclamaciones.

———