Trágico accidente aéreo en Pensilvania: piloto fallece tras colisión con helicóptero policial

FOTO: Piloto muere en violenta colisión de una avioneta contra un helicóptero policial de Pensilvania

Un piloto falleció el miércoles luego de que su avioneta colisionara violentamente con un helicóptero de la Policía Estatal de Pensilvania, en las cercanías de una pista de aterrizaje. Afortunadamente, los dos agentes que se encontraban en el helicóptero lograron sobrevivir al accidente, según informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió cuando la avioneta, que se aproximaba a la pista, se desvió y chocó contra el helicóptero, que estaba volando bajo. El teniente coronel George Bivens, comisionado interino de la policía estatal, describió el evento como una colisión aérea, aunque la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) no han aclarado si el avión estaba en tierra en el momento del impacto.

"El choque fue extremadamente violento, lo que provocó que la aeronave se desintegrara en múltiples partes", comentó Bivens. Parte de la investigación se centrará en confirmar que el piloto era la única persona a bordo de la avioneta. El helicóptero sufrió daños significativos, incluyendo la pérdida de las palas y el botalón de cola, cayendo de costado tras el impacto.

La colisión tuvo lugar en el pequeño aeropuerto de Carlisle, ubicado a aproximadamente 170 kilómetros (110 millas) al noroeste de Filadelfia. La FAA identificó las aeronaves involucradas como un helicóptero Bell 407 y una Cessna 150, la cual es comúnmente utilizada para entrenamiento.

Los pilotos del helicóptero, quienes pertenecen a la unidad de aviación de élite de la policía y se encontraban realizando un ejercicio de entrenamiento, quedaron atrapados en la cabina hasta que uno de ellos logró empujar una ventana y ayudar al otro a salir. Ambos se encuentran en estado estable.

El gobernador Josh Shapiro expresó que "esta noche podría haber sido mucho peor" y destacó la fortuna de que los agentes estatales sobrevivieran al accidente. Las autoridades aún no han revelado la identidad del piloto fallecido, a la espera de informar a sus familiares.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales mostraron el helicóptero volcado junto a los restos de la avioneta en un campo, así como una fila de vehículos de emergencia en la escena. La FAA y la NTSB están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del siniestro.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha estado en contacto con el gobernador para abordar la situación y coordinar las acciones necesarias.