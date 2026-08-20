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Fundador de Evergrande, Hui Ka Yan, condenado a cadena perpetua por fraude en China

El Tribunal de Shenzhen dictó sentencia contra Hui Ka Yan, el fundador de Evergrande, quien enfrentó cargos por fraude a gran escala en el contexto de la crisis inmobiliaria en China.

20/08/2026 | 01:29Redacción Cadena 3

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BEIJING (AP) — El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen impuso el jueves una condena de cadena perpetua a Hui Ka Yan, el creador del conglomerado inmobiliario chino Evergrande, debido a su implicación en un esquema de fraude a gran escala.

Evergrande se había convertido en el promotor inmobiliario más endeudado a nivel mundial, acumulando pasivos que superaban los 300.000 millones de dólares, lo que llevó a las autoridades a ordenar su liquidación.

———-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Quién fue condenado?
Hui Ka Yan, fundador de Evergrande.

¿Qué pena recibió?
Cadena perpetua por fraude a gran escala.

¿Dónde ocurrió el juicio?
En el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, China.

¿Cuál era la situación de Evergrande?
Era el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, con pasivos de más de 300.000 millones de dólares.

¿Qué llevó a la liquidación de Evergrande?
La crisis financiera y el fraude asociado a la gestión de la empresa.

[Fuente: AP]

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