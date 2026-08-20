Fundador de Evergrande, Hui Ka Yan, condenado a cadena perpetua por fraude en China

BEIJING (AP) — El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen impuso el jueves una condena de cadena perpetua a Hui Ka Yan, el creador del conglomerado inmobiliario chino Evergrande, debido a su implicación en un esquema de fraude a gran escala.

Evergrande se había convertido en el promotor inmobiliario más endeudado a nivel mundial, acumulando pasivos que superaban los 300.000 millones de dólares, lo que llevó a las autoridades a ordenar su liquidación.

———-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.