Casi 2.300 mexicanos deportados por EE.UU. llegan a Guatemala, según el presidente Arévalo

CIUDAD DE GUATEMALA — En un notable cambio en la política migratoria, Estados Unidos ha deportado a Guatemala a casi 2.300 mexicanos en 2026 y ha enviado a un número adicional a Honduras, según informes oficiales. Este movimiento contrasta con el inicio del segundo mandato del expresidente Donald Trump, cuando las deportaciones de mexicanos eran escasas.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que este cambio podría ser una estrategia para aumentar la presión sobre México, país que ha reclamado a Washington la muerte de 17 de sus ciudadanos durante operaciones migratorias. Además, el gobierno mexicano enfrenta constantes demandas en temas de seguridad. En respuesta, Trump ha fortalecido los acuerdos con naciones aliadas en América Latina para llevar a cabo operaciones conjuntas contra el crimen organizado.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que en lo que va del año han llegado 2.284 mexicanos deportados desde Estados Unidos, quienes son trasladados a México como parte de un acuerdo, sin que se les otorgue estatus de refugio o asilo. "Están llegando en aviones de retornados guatemaltecos y nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, regresarlos en menos de 24 horas", explicó Arévalo en una conferencia de prensa.

Los costos de estas operaciones son cubiertos por el gobierno mexicano o, en algunos casos, por financiamiento estadounidense. El Instituto Nacional de Migración de México confirmó que los deportados son enviados a Guatemala y Honduras, desde donde son trasladados a México.

El INM no proporcionó cifras adicionales ni detalles específicos sobre el proceso. Sin embargo, la cancillería mexicana no ha respondido a las solicitudes de información sobre este tema. Históricamente, México ha aceptado a sus ciudadanos deportados, aunque la falta de claridad sobre los acuerdos migratorios con EE.UU. ha generado incertidumbre desde el primer mandato de Trump.

Según documentos oficiales de Honduras, 82 mexicanos deportados llegaron a la ciudad de San Pedro Sula en dos vuelos en agosto, y se esperaba que 35 más arribaran posteriormente. Otros 165 mexicanos fueron deportados a Honduras entre mayo y julio, según la web Third Country Deportation Watch, gestionada por organizaciones como Human Rights First y Refugees International, que monitorean los vuelos de deportación de EE.UU. a países terceros.

Los datos de esta web no son claros respecto al origen de sus cifras, pero las organizaciones han expresado su preocupación por los diferentes perfiles de los migrantes, señalando que estos traslados pueden poner en peligro a muchos de ellos. Savitri Arvey, de Human Rights First, mencionó que parece que EE.UU. busca presionar al gobierno mexicano para evitar que sus ciudadanos crucen la frontera.

Hasta ahora, los deportados mexicanos eran enviados casi exclusivamente a su país, pero Arévalo mencionó que en 2025 solo recibieron a 15 mexicanos, mientras que Honduras reportó oficialmente seis hasta febrero de 2026. Costa Rica ha recibido a once mexicanos desde que Trump asumió nuevamente la presidencia.

Al inicio de su segundo mandato, Trump priorizó el control migratorio y estableció acuerdos con varios países de Centroamérica y otros lugares para actuar como países puente para migrantes de terceros países. Estos acuerdos se han expandido a otras naciones, incluso algunas africanas, siendo el más reciente Liberia.

Abogados de inmigración han señalado que las deportaciones a terceros países son utilizadas por el gobierno de Trump como una vía legal para forzar a solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados a regresar a sus países de origen.