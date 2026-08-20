Travis Kalanick critica a los capitalistas de riesgo: "Solo el 1% son útiles"

Travis Kalanick ha tenido una relación ambivalente con los capitalistas de riesgo (VCs) a lo largo de su carrera. Como fundador de Uber, logró recaudar cerca de $15 mil millones en financiación durante su gestión, pero fue desplazado en 2017 tras un enfrentamiento con un importante inversor, Bill Gurley, de la firma Benchmark.

Recientemente, Kalanick volvió a estar en el centro de atención tras recaudar $1.7 mil millones para su nueva empresa de robótica, Atoms, liderada por Andreessen Horowitz, con Ben Horowitz uniéndose a su junta directiva.

En un episodio del podcast de David Senra que se emitió el pasado fin de semana, Kalanick expresó su descontento por la experiencia vivida en Uber y aconsejó a los fundadores evitar a Benchmark para no repetir sus errores. A pesar de su rencor, la firma sigue siendo fuerte, recaudando $2 mil millones en junio pasado.

Kalanick no se detuvo ahí y ofreció una visión crítica sobre el papel de los VCs en general. Según él, solo el 10% de los VCs logra cumplir con un estándar mínimo, y un porcentaje aún menor, tan solo el 1%, es realmente útil. "¿Cómo pueden ser útiles? Es difícil para ellos participar porque simplemente no están tan involucrados", afirmó.

El ex CEO de Uber comparó la relación entre fundadores y VCs con la de un "maestro de ajedrez" y un "aficionado al ajedrez" que solo observa de vez en cuando. Kalanick sugirió que esta dinámica es complicada, ya que muchos VCs tienen el deseo de influir, pero se sienten frustrados cuando los fundadores no siguen su consejo.

Aún así, no desalentó a los fundadores a buscar financiación de VCs. Por el contrario, aconsejó que preparen sus presentaciones de tal manera que generen competencia entre las firmas, lo que les permitirá obtener mejores condiciones. Mencionó que en el actual clima de recaudación de fondos, es crucial presentar un plan moderadamente detallado, ya que tanto la falta como el exceso de información pueden ser contraproducentes.

Kalanick también reflexionó sobre su propia experiencia en la gestión de relaciones, reconociendo que su estilo de liderazgo había sido un problema. Afirmó que su enfoque había sido demasiado cercano a los límites en varias situaciones, lo que generó una percepción negativa, a pesar de que sus decisiones no habían sido incorrectas. "El problema fue que corrí demasiado cerca de la línea en demasiadas situaciones", comentó.

Su estilo de gestión, que se forjó en su primera startup, Red Swoosh, donde enfrentó enormes dificultades, lo llevó a adoptar un enfoque extremadamente preciso y exigente. "Tuve que ser épicamente preciso y duro solo para cubrir mis gastos", relató.

En los últimos días, otros emprendedores también han compartido sus propias experiencias negativas con VCs, como Mark Pincus, quien hizo eco de sus quejas en redes sociales, señalando a Accel como una firma que intentó reemplazarlo como CEO debido a su edad y falta de experiencia. Este tema ha abierto un debate sobre las dinámicas de poder en el mundo del capital de riesgo.

Andreessen Horowitz, que lidera la ronda de financiación de Kalanick, ha aprovechado esta controversia para amplificar su presencia en redes, compartiendo contenido relacionado con el episodio del podcast. Esto no es sorprendente, dado que Gurley y Marc Andreessen también tienen un historial de fricciones públicas.

Gurley no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre estos temas.