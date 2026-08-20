El lucrativo contrabando de bienes prohibidos a Gaza y el impacto en la economía local

EL CAIRO, Egipto — La situación en Gaza se ha vuelto crítica, con precios desorbitados en productos esenciales como alimentos y medicamentos. A medida que los hospitales recurren a contrabandistas para obtener suministros médicos, se han denunciado casos de soldados israelíes y otros intermediarios que se benefician económicamente del contrabando, según una investigación realizada por la AP basada en documentos judiciales y testimonios de comerciantes y funcionarios.

Los bienes más lucrativos en este comercio ilegal son los cigarrillos y el tabaco, cuya entrada a Gaza está prohibida desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. Sin embargo, el contrabando abarca una amplia gama de productos, desde iPhones y paneles solares hasta combustible y equipos médicos. Israel ha impuesto restricciones severas sobre la entrada de ciertos bienes, clasificando muchos como de "doble uso", lo que implica que podrían ser utilizados con fines militares por grupos insurgentes como Hamás.

Para entender la magnitud de este comercio ilícito, la AP ha analizado documentos judiciales y conversado con comerciantes, camioneros y funcionarios bajo condición de anonimato. El contrabando se ha convertido en una actividad común y necesaria para la población de Gaza, ya que el acceso a bienes legales se ha visto drásticamente limitado por el bloqueo israelí. Las redes de contrabando han prosperado, eludiendo las restricciones impuestas durante más de dos décadas.

Las autoridades israelíes afirman que se toman en serio el contrabando y que investigan cualquier participación de su personal en estas actividades. Sin embargo, comerciantes y funcionarios palestinos indican que el gobierno de Gaza, bajo el control de Hamás, también se beneficia de este comercio. Según se reporta, el gobierno gazatí cobra hasta el 20% del valor de los bienes de contrabando, aumentando este porcentaje si los artículos son descubiertos sin declaración.

El flujo de bienes ha aumentado desde que se estableció un frágil alto el fuego en octubre, pero aún se encuentra por debajo de los niveles anteriores al conflicto. Además de la ayuda humanitaria, Israel ha permitido que 12 comerciantes de alto perfil importen bienes bajo condiciones estrictas, pero muchos recurren al contrabando para satisfacer la demanda del mercado en Gaza, donde los precios han alcanzado cifras exorbitantes.

Los comerciantes han señalado que las autoridades de Hamás a menudo solicitan artículos específicos para mantener sus operaciones, mientras que los hospitales dependen del contrabando para obtener medicamentos vitales. El contrabando se ha vuelto esencial para la economía de Gaza, representando más de la mitad de las operaciones comerciales de algunos comerciantes y contribuyendo significativamente a sus ganancias.

Los precios en el mercado negro son impactantes. Por ejemplo, una batería para automóvil puede costar más de 2.300 dólares, en comparación con los 140 dólares de antes de la guerra. Asimismo, los paneles solares se venden a precios exorbitantes, alcanzando hasta 3,25 dólares por vatio, en lugar de los 16 centavos previos.

La demanda de productos como los cigarrillos es particularmente alta, llegando a costar hasta 140 dólares por paquete. Durante el bloqueo total, este precio superó los 1.000 dólares. Los contrabandistas encuentran en el tabaco un producto fácil de ocultar y con altos márgenes de ganancia, utilizando diversas tácticas para introducirlo en Gaza, incluyendo su ocultación en vehículos militares.

El gobierno de Gaza, a pesar de no participar directamente en el contrabando, se beneficia al quedarse con un porcentaje de las ganancias. Desde el acuerdo de alto el fuego, se estima que se han recaudado hasta 100 millones de dólares a través del contrabando, lo que ayuda a financiar servicios sociales y a pagar salarios de empleados públicos.

La influencia de los contrabandistas es notable. Un contrabandista conocido como Abu Bassel ha sido identificado en documentos judiciales como una figura clave en el contrabando, con conexiones dentro de la policía israelí que le permiten operar con impunidad. Las autoridades israelíes han desmantelado algunas redes de contrabando, pero los comerciantes afirman que esto es solo una fracción de los involucrados en esta actividad.

La población de Gaza vive una situación desesperante, con recursos limitados y precios desorbitados. Muchos se cuestionan las restricciones impuestas por Israel, alegando que no comprenden la lógica detrás de prohibiciones que afectan su vida diaria. La situación actual ha llevado a una dependencia del contrabando, que se ha convertido en un componente crítico de la economía gazatí.