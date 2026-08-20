Tormentas en Alemania: un fallecido y varios heridos tras intensas lluvias y vientos

FOTO: Tormentas azotan Alemania durante la noche y dejan un muerto y al menos dos heridos

BERLÍN — Una mujer perdió la vida y al menos dos personas resultaron heridas tras el paso de intensas tormentas que causaron estragos en diversas regiones de Alemania durante la noche. En Waldorf, en el estado de Renania-Palatinado, la mujer falleció tras ser impactada por un árbol que cayó durante la tormenta, según reportes de la agencia de noticias alemana dpa.

Las víctimas, de 58 y 47 años, se encontraban caminando juntas cuando comenzó la tormenta. Buscaron refugio en una zona cubierta, pero un árbol fue arrancado de raíz y cayó sobre ellas. La mujer de mayor edad murió en el acto, mientras que la otra fue trasladada a un hospital con lesiones graves, informó un portavoz policial.

Un tornado también afectó a la localidad de Fürstenwalde, ubicada a 78 kilómetros al sureste de Berlín. Este fenómeno meteorológico provocó la voladura de techos, daños a vehículos por la caída de árboles y al menos una persona resultó herida, de acuerdo con dpa.

En Höhr-Grenzhausen, en el distrito de Westerwald, las tormentas provocaron el derribo de paredes de edificios, afectando al menos a dos viviendas. La caída de fragmentos de fachadas y escombros arrastrados por el viento generó daños adicionales, y varios árboles fueron arrancados de raíz. La región experimentó apagones masivos, y las ráfagas de viento provocaron que un camión volcara en la autopista A61.

Las autoridades recibieron numerosas llamadas de emergencia relacionadas con el mal tiempo en las regiones de Hesse, Turingia y Baviera durante la noche. En Kronach, un festival al aire libre fue evacuado parcialmente, con aproximadamente 3.500 asistentes abandonando la zona antes de que los festejos continuaran bajo carpas.

En Wetzlar, en Hesse, se reportaron daños en alrededor de 60 casas, con fragmentos de techos volando hasta 100 metros de distancia, según informaron los bomberos. El Servicio Meteorológico Alemán ha advertido sobre la posibilidad de más tormentas intensas en el transcurso del día, especialmente en Baden-Württemberg y Baviera.