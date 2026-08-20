Corea del Norte realiza lanzamiento de un proyectil no identificado en su costa oriental
Corea del Norte disparó un proyectil no identificado frente a su costa oriental, según informaron las fuerzas armadas de Corea del Sur. El lanzamiento se produjo el jueves, un día después de declaraciones de Kim Yo Jong.
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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte efectuó el lanzamiento de un proyectil no identificado en su costa este, según lo reportó la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Este incidente fue confirmado por las fuerzas armadas de Corea del Sur, quienes indicaron que el hecho tuvo lugar el jueves.
El lanzamiento se produjo un día después de que Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, minimizara la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, en un intento por reiniciar las negociaciones diplomáticas.
En sus declaraciones, Kim Yo Jong expresó que el carácter provocador de estas maniobras militares no ha cambiado, sugiriendo que la situación en la península coreana sigue siendo tensa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado frente a su costa oriental.
¿Quién reportó el lanzamiento?
La agencia surcoreana Yonhap citó a las fuerzas armadas de Corea del Sur.
¿Cuándo sucedió el lanzamiento?
El lanzamiento ocurrió el jueves, tras declaraciones de Kim Yo Jong.
¿Dónde se llevó a cabo el lanzamiento?
El proyectil fue lanzado en la costa este de Corea del Norte.
¿Por qué es relevante?
El lanzamiento se da en un contexto de tensiones por los ejercicios militares de EE.UU. y Corea del Sur.
[Fuente: AP]