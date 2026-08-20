Colapinto en la Fórmula 1: ¿qué futuro le espera en 2027 tras las últimas confirmaciones?

FOTO: Colapinto dirá presente en el GP de Países Bajos de Fórmula 1.

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto aparece cada vez mejor posicionado para continuar en la Fórmula 1 durante 2027, mientras el mercado de pilotos comienza a tomar forma de cara a la próxima temporada.

La reciente confirmación de Alex Albon en Williams redujo una de las incógnitas de la parrilla y dejó 13 butacas todavía sin dueño oficial, entre ellas varias que podrían modificar el panorama del argentino.

El piloto de Alpine es señalado por la propia Fórmula 1 como el favorito para mantener su lugar junto al francés Pierre Gasly.

En un informe publicado por la categoría sobre el mercado de pilotos, el periodista Lawrence Barreto destacó la actuación reciente de Colapinto y sostuvo que el argentino está bien encaminado para continuar en la escudería francesa después de una buena racha en la que sumó puntos en cinco de los últimos ocho Grandes Premios.

La continuidad de Colapinto todavía no fue anunciada oficialmente por Alpine, pero el escenario resulta favorable.

Según trascendió, Flavio Briatore evitó referirse públicamente a posibles cambios en la alineación, mientras que las versiones indican que la renovación del argentino está encaminada si no aparece una sorpresa durante las semanas previas al Gran Premio de los Países Bajos.

Gasly tiene contrato con Alpine hasta 2028, por lo que la principal incógnita pasa por quién ocupará el segundo asiento.

En ese contexto, Colapinto tomó ventaja gracias a su rendimiento durante la temporada y busca transformar esa consideración en una confirmación para 2027.

El movimiento del mercado también beneficia al argentino: Ferrari, McLaren, Cadillac y Williams son las únicas escuderías que tienen sus dos pilotos confirmados oficialmente para 2027, mientras que Gasly y Max Verstappen son los otros corredores con contratos explícitos y en total, quedan 12 plazas sin confirmar.

Williams anunció la continuidad de Albon hasta 2027, al igual que Carlos Sainz, mientras que en Haas, Ollie Bearman aparece con posibilidades de seguir, pero Esteban Ocon tiene su puesto en duda.

Aston Martin debe resolver el futuro del español Fernando Alonso y Racing Bulls todavía no definió qué ocurrirá con Liam Lawson.

Red Bull también mantiene interrogantes alrededor de Isack Hadjar y Verstappen, mientras Audi cuenta con la continuidad asegurada de Gabriel Bortoleto y analiza la situación de Nico Hülkenberg.

Con este panorama, Colapinto afronta el regreso de la Fórmula 1 en Zandvoort con una oportunidad concreta: cerrar una segunda parte de temporada sólida y confirmar su lugar en la parrilla de 2027.