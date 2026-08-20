Cómo el cerebro se adapta ante la incertidumbre: Revelaciones sobre su centro de decisiones

El cerebro humano tiene una capacidad notable para gestionar grandes volúmenes de información, adaptándose constantemente a situaciones cambiantes. Un nuevo estudio de la Universidad de Iowa ha revelado que el córtex frontoparietal, conocido como el centro de decisiones del cerebro, ajusta su forma de comunicarse con otras áreas cerebrales según la información necesaria para tomar decisiones.

Los investigadores encontraron que, en lugar de simplemente aumentar su actividad en momentos de dificultad, esta red cerebral se reorganiza en tiempo real. Esto significa que el córtex frontoparietal no se comunica de manera fija, sino que sus conexiones varían dependiendo del tipo de información requerida en diferentes etapas de una decisión.

Este estudio, publicado en el Journal of Neuroscience, se centró en cómo el cerebro maneja la incertidumbre durante la toma de decisiones. En experimentos que combinaron modelado computacional con imágenes cerebrales, los científicos observaron que el córtex frontoparietal desempeña un papel crucial en la organización de la información y en la coordinación de respuestas tanto cognitivas como físicas.

Los 38 participantes del estudio, con edades entre 18 y 35 años, aprendieron a asociar combinaciones de colores, rostros y escenas con respuestas específicas. Luego, se alteraron estas asociaciones, lo que obligó a los participantes a reconocer los cambios y a responder correctamente utilizando los dedos adecuados. Esta variación en las instrucciones introdujo incertidumbre, permitiendo a los investigadores observar cómo el córtex frontoparietal ajustaba sus conexiones con otros sistemas cerebrales.

El autor principal del estudio, Kai Hwang, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales, explicó: "Nuestro estudio muestra con mayor detalle cómo opera el córtex frontoparietal, qué tipo de información extrae de otros sistemas y cómo utiliza su patrón de conectividad para integrar información proveniente de diversas áreas del cerebro".

Los hallazgos podrían ayudar a guiar futuras investigaciones sobre condiciones neurológicas y psiquiátricas, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) y la esquizofrenia, donde el intercambio de información en el cerebro puede funcionar de manera diferente.

En un estudio previo, Hwang y su equipo habían descubierto que el córtex frontoparietal desarrolla un resumen continuo de la información que recibe de otras áreas del cerebro, evaluando señales entrantes que pueden ser incompletas o inciertas, combinándolas en una representación más útil y dirigiendo otras regiones del cerebro hacia una respuesta adecuada.

Este nuevo estudio extendió esos hallazgos, examinando cuán adaptable es el córtex frontoparietal y cómo sus interacciones con otras regiones del cerebro cambian conforme las demandas de una situación varían. "Si siempre aciertan, saben que han hecho la asociación correcta, pero una vez que comienzan a equivocarse, deben adivinar si el contexto cambió o si no vieron el color con claridad. Eso genera incertidumbre", añadió Hwang.

Los resultados sugieren que las decisiones difíciles no se manejan simplemente aumentando la actividad dentro de esta red. En cambio, el córtex frontoparietal parece ajustar qué regiones del cerebro se comunican según la información necesaria en cada momento.

Los hallazgos también podrían contribuir a la investigación sobre trastornos psiquiátricos que dificultan la adaptación del comportamiento ante circunstancias cambiantes, como hablar en voz alta en una biblioteca o la dificultad para controlar impulsos, situaciones comunes en personas con ADHD.

La estudiante de posgrado Stephanie Leach, quien participó en el diseño del proyecto y en la conducción de los experimentos, destacó que tener la oportunidad de realizar esta investigación ha sido especialmente gratificante, ya que permite contribuir a responder preguntas sobre el sistema más fascinante y complejo que conocemos: el cerebro humano.