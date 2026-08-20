Fórmula 1: Verstappen y Red Bull renuevan el contrato para seguir juntos hasta 2030

Red Bull Racing anunció que Max Verstappen ha firmado un nuevo contrato que le permitirá correr con ellos hasta 2030 en Fórmula 1. El piloto neerlandés se unió al equipo con sede en Milton Keynes en 2016, tras ser ascendido a mitad de temporada procedente del equipo filial Toro Rosso (ahora Racing Bull) y ha logrado la espectacular cifra de 71 victorias y cuatro Campeonatos de Pilotos.

El anuncio, que llega en vísperas de la carrera de local de Verstappen, El GP de los Países Bajos, pone fin definitivamente a los rumores y subraya su convicción de que, bajo el liderazgo de Laurent Mekies, Red Bull volverá a la senda de la victoria más pronto que tarde.

En un comunicado del equipo, Red Bull calificó su relación con Verstappen como "una de las asociaciones más exitosas y decisivas en la historia de la F1", añadiendo que el último acuerdo representa "una poderosa muestra de confianza y ambición mutuas, y una decisión compartida de construir juntos el futuro".

Tras el anuncio, Verstappen comentó: "Estoy muy contento con la extensión de contrato. Tenemos un equipo excelente y me entusiasma seguir trabajando con todos para volver a la cima. Este sigue siendo el objetivo final por el que todos hemos estado trabajando y que seguiremos persiguiendo. Quiero agradecer a Red Bull, a Laurent y a todo el equipo de Oracle Red Bull Racing la confianza que han depositado en mí. Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento como en casa. Llegué al equipo con la esperanza de ganar carreras. Lo que hemos logrado juntos ha sido simplemente maravilloso; hemos compartido muchos momentos increíbles y ganado cuatro Campeonatos del Mundo. Continuar este camino con el mismo equipo con el que he estado toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre he deseado. Trabajar con Laurent durante más de un año ha sido fantástico; veo una visión clara que tiene para el equipo. Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo y estoy deseando comenzar la siguiente etapa, luchando por más victorias y compitiendo por campeonatos mientras seguimos dando forma al futuro de este equipo. Hacer este anuncio durante el último Gran Premio en Zandvoort es un gran momento para mí también. Ojalá podamos ofrecer a los aficionados una despedida especial en la última carrera".

Mekies fue ascendido a Director de Equipo en julio de 2025 y ha liderado la reconstrucción del equipo durante el último año, tomando la decisión de aprovechar al máximo las oportunidades de la temporada pasada, aunque esto implicara contar con un coche poco desarrollado al inicio de 2026.

La extensión del contrato de su piloto estrella es, sin duda, el mayor logro de su gestión hasta la fecha, como él mismo afirmó: "Que Max continúe con nosotros y que conservemos al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull, Oracle Red Bull Racing, así como para la Fórmula 1 y el automovilismo en general. Muy pocas alianzas en el deporte logran lo que Max y este equipo han conseguido. Desde el principio, Max ha encarnado todo lo que hace especial a Oracle Red Bull Racing: competitividad sin concesiones, determinación inquebrantable y el coraje para desafiar lo convencional. Su impacto en nuestro equipo y en la historia del automovilismo de Red Bull ha sido transformador, y ha sido fundamental para todo lo que hemos logrado juntos. La decisión de continuar nuestro camino juntos se basa en la confianza que Max y el equipo han construido a lo largo de muchos años, así como en la confianza que Max deposita en nuestra gente, nuestra cultura y nuestra visión de futuro. Forjada a través de éxitos en campeonatos, intensas batallas y momentos desafiantes, esta relación no ha hecho más que fortalecerse, convirtiéndose en una de las mayores historias de éxito de la Fórmula 1. Pero aún no hemos terminado. Quedan más carreras por ganar, más hitos por alcanzar y más historia por escribir. Juntos, seguimos superándonos con la misma determinación que nos llevó a la cima de este deporte y con una fe aún mayor en lo que podemos lograr. Mucho evolucionará a medida que avancemos, pero nuestra ambición permanece intacta: unidos por una misma dirección, una misma visión, un mismo equipo".

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula 1.com. Redacción y edición: Marcelo Cammisa