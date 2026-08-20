Ciclogénesis: el fenómeno que afectará a gran parte del país desde este jueves

A partir de este jueves, un fenómeno de ciclogénesis se manifestará en Argentina, generando un cambio significativo en las condiciones climáticas. El fenómeno se desarrollará durante tres días y se anticipa un temporal con lluvias intensas, ráfagas de viento y la llegada de una masa de aire polar, de acuerdo a la Agencia Noticias Argentinas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los modelos de pronóstico, la inestabilidad comenzará en la región central y el Cuyo, extendiéndose luego hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la provincia de Buenos Aires, el Litoral y el noreste argentino.

Ciclogénesis: qué se espera desde este jueves

La situación climática se intensificará durante el jueves y se mantendrá hasta el sábado. El desplazamiento del sistema puede ocasionar períodos de lluvias, tormentas, ráfagas y cambios bruscos de temperatura.

Las áreas del Litoral y el noreste se verán especialmente afectadas por las precipitaciones, con pronósticos que indican acumulados significativos y lluvias intensas en partes de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

En las zonas donde se registren tormentas, se prevé también actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en poco tiempo y ráfagas fuertes.

El cambio de tiempo también llegará a Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires y el AMBA experimentarán un cambio en las condiciones durante los próximos días. Inicialmente, se presentará nubosidad e inestabilidad, seguido del ingreso de aire frío que provocará un descenso de las temperaturas.

Para el AMBA, se espera una mejora gradual tras varios días grises, aunque no será inmediata.

En la costa bonaerense, se recomienda prestar especial atención a la evolución del viento y el estado del mar, particularmente en localidades como Mar del Plata, donde el SMN ha emitido alertas por vientos intensos.

Lluvias intensas y fuertes ráfagas

Uno de los principales riesgos asociados a la ciclogénesis es la combinación de lluvias y viento. Durante el avance del sistema, estas condiciones podrían complicar la circulación, provocar caídas de ramas y generar problemas en áreas vulnerables a inundaciones. Por tal motivo, las autoridades aconsejan estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y consultar el Sistema de Alertas Tempranas antes de realizar viajes.

La intensidad del fenómeno podría variar a medida que se acerque el momento de mayor impacto, por lo que se recomienda seguir la evolución de los pronósticos en las próximas horas.

Después de la ciclogénesis llegará el frío

El aire frío será otro factor destacado del cambio climático que se avecina. Esta masa de aire provocará un notable descenso de las temperaturas en varias regiones del país, resultando en un fin de semana con condiciones más frías que las observadas recientemente.

Así, la segunda mitad de la semana estará marcada por un fuerte contraste: lluvias y tormentas inicialmente, seguido del paso de un sistema de baja presión y, finalmente, un significativo descenso de las temperaturas.

El SMN también mantiene vigente su información climática oficial para agosto, septiembre y octubre, mientras continúa monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas en el territorio argentino.