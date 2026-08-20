Meta lanza una innovadora app para Mac que permite interactuar mediante dictado

Meta presentó recientemente una nueva aplicación para Mac que incluye una función de dictado que permite a los usuarios interactuar con sus aplicaciones mediante comandos de voz. Esta herramienta se basa en el modelo Muse Spark, que también tiene la capacidad de observar la pantalla actual y responder preguntas contextualizadas.

La compañía destacó que el dictado funciona de manera similar a otras herramientas como Wispr Flow, Superwhisper y Monologue. Este lanzamiento se produce en un momento en que Google también actualizó su aplicación Gemini para Mac, incorporando una función de dictado que abarca todo el sistema.

La nueva aplicación de Meta forma parte de una actualización más amplia para Meta AI, diseñada especialmente para propietarios de negocios. Los comerciantes ahora pueden vincular sus cuentas de Instagram y Facebook, así como sus campañas publicitarias de Meta y cuentas de Google Workspace (Gmail, Docs, Sheets y Slides) a Meta AI. Esto les permitirá obtener información y análisis simplemente formulando preguntas al asistente de inteligencia artificial.

Además, Meta AI puede proporcionar información sobre el rendimiento de las campañas y métricas de compromiso de la audiencia, ayudando a los usuarios a identificar qué publicaciones han tenido mejor desempeño. La integración también permite a los usuarios acceder a inteligencia sobre la competencia, utilizando datos disponibles públicamente.

Con esta nueva integración de Meta AI con herramientas empresariales, el asistente de inteligencia artificial puede crear presentaciones, redactar documentos y generar hojas de cálculo. Meta ha centrado su atención en ofrecer herramientas de inteligencia artificial a empresas para facilitar el soporte y las consultas automatizadas a través de sus aplicaciones, incluyendo WhatsApp e Instagram.

Durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de 2026, el CEO Mark Zuckerberg mencionó que hay una gran oportunidad para vender agentes a las empresas y automatizar tareas en su nombre.