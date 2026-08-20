El chofer de ambulancia que escuchó gritos de un niño declara en el caso Loan
Abundio Escobar testificó que el 13 de junio de 2024 escuchó a un niño gritar "mamá" en 9 de Julio, Corrientes. Su declaración es clave en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.
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Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- El chofer de ambulancia que afirmó haber escuchado gritos de un niño pidiendo ayuda en la noche del 13 de junio de 2024 en la ciudad correntina de 9 de Julio, declara hoy en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.
Este jueves, el debate oral y público contará únicamente con la presencia de Abundio Escobar, quien había indicado previamente que el 13 de junio de 2024, cuando el pequeño fue visto por última vez, escuchó cerca de las 18.40 hs. a un niño gritar tres veces "mamá" de manera desesperada.
En aquel momento, Escobar participaba en la búsqueda de Loan. Residente de El Algarrobal, se encontraba a un kilómetro de la casa de la abuela Catalina cuando escuchó los gritos.
La declaración de Escobar se considera crucial para esclarecer el caso, y se espera que la audiencia determine la veracidad de lo que afirmó al inicio de la investigación.
Además, estaba prevista la declaración de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y fundador de la Asociación en memoria de su nieto. Sin embargo, su testimonio fue postergado.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes accedió a un pedido para que su declaración sea presencial en lugar de realizarla por Zoom.
Lectura rápida
¿Quién declaró en el juicio?
El chofer de ambulancia, Abundio Escobar, fue quien declaró en el juicio.
¿Qué escuchó Escobar?
Escuchó a un niño gritar "mamá" tres veces de manera desesperada.
¿Cuándo ocurrió el hecho?
El hecho ocurrió el 13 de junio de 2024, cuando Loan fue visto por última vez.
¿Dónde sucedió?
En la ciudad de 9 de Julio, Corrientes.
¿Por qué es importante su declaración?
Es crucial para determinar la veracidad de su testimonio y esclarecer el caso de Loan.
[Fuente: Noticias Argentinas]