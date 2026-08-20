FOTO: El chofer de ambulancia que escuchó gritos de un niño declara en el caso Loan

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- El chofer de ambulancia que afirmó haber escuchado gritos de un niño pidiendo ayuda en la noche del 13 de junio de 2024 en la ciudad correntina de 9 de Julio, declara hoy en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Este jueves, el debate oral y público contará únicamente con la presencia de Abundio Escobar, quien había indicado previamente que el 13 de junio de 2024, cuando el pequeño fue visto por última vez, escuchó cerca de las 18.40 hs. a un niño gritar tres veces "mamá" de manera desesperada.

En aquel momento, Escobar participaba en la búsqueda de Loan. Residente de El Algarrobal, se encontraba a un kilómetro de la casa de la abuela Catalina cuando escuchó los gritos.

La declaración de Escobar se considera crucial para esclarecer el caso, y se espera que la audiencia determine la veracidad de lo que afirmó al inicio de la investigación.

Además, estaba prevista la declaración de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y fundador de la Asociación en memoria de su nieto. Sin embargo, su testimonio fue postergado.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes accedió a un pedido para que su declaración sea presencial en lugar de realizarla por Zoom.