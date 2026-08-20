De Newell's a los Suramericanos: el sueño de una joven futbolista que quiere llegar a la Selección

El fútbol femenino atraviesa una etapa de crecimiento en Sudamérica y los Juegos Suramericanos 2026 serán una oportunidad para darle mayor visibilidad a la disciplina y acercarla a nuevas generaciones. La competencia se disputará entre el 16 y el 25 de septiembre, en el marco del certamen que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La futbolista de Newell's Old Boys y embajadora del fútbol femenino, Julieta Aguilar, destacó el valor que tendrá la competencia para las deportistas y para quienes recién comienzan. “Va a dejar un legado importante porque hay deportistas muy importantes. Es una oportunidad para que más chicos y chicas se acerquen al deporte y vean todo lo que se puede lograr con esfuerzo”, afirmó. La jugadora también remarcó que el fútbol le permitió crecer tanto dentro como fuera de la cancha.

El torneo será además una muestra de la evolución que tuvo la disciplina en los últimos años, con mayores oportunidades para las jugadoras, competencias más desarrolladas y selecciones sudamericanas con creciente protagonismo internacional. En ese sentido, Aguilar valoró el proceso: “Se trabajó mucho durante estos años. El fútbol femenino creció bastante y las selecciones son cada vez más fuertes”. La futbolista, oriunda de Villa Gobernador Gálvez, también contó que comenzó a jugar desde chica y que durante una etapa integró equipos masculinos antes de continuar su carrera en el fútbol femenino.

El gran objetivo personal de Aguilar es llegar a la Selección Argentina Mayor y, posteriormente, jugar en el exterior. “Representar a la Selección es una alegría inmensa. Sabés que estás representando a tu país y a millones de personas”, sostuvo. En los Suramericanos, el fútbol masculino tendrá como escenario el Estadio Marcelo Bielsa de Newell's, mientras que la competencia femenina se desarrollará en el Parque Héroes de Malvinas, perteneciente a la Asociación Rosarina de Fútbol.