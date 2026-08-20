Pinamar: la construcción de un circuito de motocross genera controversia ambiental

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Un circuito de motocross en la ciudad costera de Pinamar ha desatado un conflicto significativo entre diversas partes interesadas, incluyendo a organizaciones ambientalistas, residentes locales, autoridades municipales y los organizadores del evento programado para el 29 y 30 de agosto.

De acuerdo a la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el desacuerdo se originó por las actividades de movimiento de tierra en la playa pública, donde se llevará a cabo el Enduro de Invierno, que contará con la participación de 350 motociclistas y cuatriciclos.

Según el medio El Marplatense, las obras consisten en la creación de una pista de 3,2 kilómetros que se extenderá a lo largo de la costa, paralela a la Avenida del Mar, entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach.

Frente a esta situación, la Fundación Ecológica Pinamar ha presentado quejas ante el Ejecutivo municipal y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, exigiendo la suspensión de las obras.

El reclamo argumenta que la intervención podría infringir la normativa ambiental vigente y resalta posibles consecuencias, tales como la erosión de la costa, la compactación de la arena, contaminación sonora y el riesgo de derrames de hidrocarburos.

Desde la mencionada fundación, se ha señalado que han elevado reclamos al Ministerio de Medio Ambiente "por falta de evaluación de impacto ambiental, por alterar la altimetría del espacio público, lo cual está prohibido por ordenanza y por no tener una declaración de impacto firmada por la autoridad provincial competente".

Por su parte, la Municipalidad de Pinamar ha comunicado que la realización del evento cuenta con la autorización del Concejo Deliberante, que aprobó su ejecución tras varios debates y discusiones en comisiones.