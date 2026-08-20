Luck Ra se pronuncia sobre su video viral con Tuli Acosta y niega rumores de romance

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- A pocas semanas de anunciar su separación de la cantante La Joaqui, el cuartetero Luck Ra se ve envuelto en una nueva polémica tras la difusión de un video en el que aparece con la bailarina Tuli Acosta en un hotel de lujo. A pesar de las especulaciones, el artista desmintió cualquier tipo de relación amorosa entre ellos.

Según informa la Agencia Noticias Argentinas, las imágenes que han circulado en las redes sociales muestran a Luck Ra bailando junto a Tuli Acosta durante una presentación privada en el Hotel Hilton, donde se encontraban acompañados por su equipo de trabajo.

El panelista Pepe Ochoa, en el programa LAM (América TV), reveló que Luck Ra habría implementado un operativo de seguridad para evitar que se filtraran videos de su encuentro con Acosta. Esta medida generó malestar entre los empleados del hotel, quienes se vieron afectados por el bloqueo de accesos.

"La gente del hotel comenzó a molestarse porque había tres accesos bloqueados, lo que dificultaba el paso de quienes estaban trabajando", relató Ochoa.

La reacción del público no se hizo esperar. Muchos usuarios y fanáticos de La Joaqui expresaron su descontento en las redes sociales, responsabilizando a Tuli Acosta de la separación. El video, que se volvió viral en TikTok, acumuló 81 mil 'me gusta' y más de 1500 comentarios, la mayoría de ellos negativos hacia Luck Ra.

Frente a la avalancha de críticas, Luck Ra decidió responder a los comentarios en la publicación, reiterando que su relación con la bailarina es únicamente de amistad. "Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te aviso, que estés bien", comentó con ironía, dejando claro que no hay un vínculo romántico entre ellos.

Así, el artista busca poner fin a los rumores y reafirmar que su relación con Tuli Acosta es puramente platónica.