Detuvieron a un inspector municipal de Córdoba por exigir coimas a comerciantes

Un inspector municipal en actividad de la Dirección de Habilitación de Negocios de la ciudad de Córdoba, identificado como Félix Escobar, fue detenido en las últimas horas acusado de extorsionar de forma sistemática a comerciantes locales.

La medida fue dispuesta por el fiscal Guillermo González, quien le atribuyó el delito de extorsión reiterada.

En el marco de la investigación, también se ordenó la aprehensión de la pareja del inspector, al sospecharse que operaban de manera coordinada.

En declaraciones vertidas en Cadena 3, el secretario de la Fiscalía, Pablo Bazán, precisó los motivos de la decisión judicial: "La detención estuvo motivada en la evidencia que hemos ido recolectando a lo largo de la causa, que da cuenta del presunto accionar extorsivo y coactivo que este mencionado inspector habría desarrollado en perjuicio de dos comerciantes a quienes le habría exigido el pago de determinadas y sucesivas sumas dinerarias para que la tramitación de la habilitación de los referidos locales comerciales que estaban impulsando los comerciantes pudiese concretarse de manera regular, evitando que se produjera una clausura arbitraria por parte del mencionado inspector".

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El modus operandi del acusado se enfocó principalmente en salones de fiestas infantiles, aprovechando que muchos locales contaban con permisos de habilitación en trámite pero inconclusos.

Bajo la amenaza constante de aplicar fajas de clausura, exigía pagos regulares que, de forma burda, incluían transferencias bancarias directas, un elemento clave que facilitó el rastreo financiero por parte de los investigadores.

La causa guarda resonancia con antecedentes locales vinculados a irregularidades en habilitaciones comerciales.

En esta ocasión, la Municipalidad de Córdoba colaboró activamente aportando denuncias administrativas para avanzar en la cesantía e investigación del empleado infiel.