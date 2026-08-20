FOTO: Binance permite a agentes de IA operar, pero la supervisión queda en manos de los usuarios

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo con más de 300 millones de usuarios registrados, lanzó el jueves una plataforma que permite a los agentes de IA analizar mercados y ejecutar operaciones en nombre de los usuarios, integrando así la IA en la gestión de dinero real.

La plataforma, denominada Agent OS, permite a los desarrolladores conectar aplicaciones y agentes de IA a la infraestructura financiera de Binance. Integra herramientas y servicios existentes, como las APIs de Binance, el Hub de Agentes de Binance, la verificación de transacciones x402 y el Hub de Habilidades de Binance, junto con el soporte recién introducido para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). La plataforma también es compatible con herramientas como ChatGPT y Claude Code, permitiendo a los usuarios autorizar a los agentes para acceder a datos del mercado, visualizar información de cuentas y ejecutar operaciones.

Sin embargo, a medida que la carrera de la IA se aleja de los chatbots que responden preguntas hacia agentes capaces de tomar acciones, Binance ha puesto gran parte de la responsabilidad de mantenerlos bajo control en los usuarios, quienes deben decidir qué acceso tienen los agentes y qué operaciones pueden ejecutar, así como establecer límites sobre lo que pueden hacer.

“En lugar de libertad total, ponemos el poder en manos de los usuarios para darles el control granular de lo que pueden hacer a través del agente”, declaró Jeff Li, vicepresidente de producto de Binance, en una entrevista. “Ponemos [el control] a nivel de cuenta para proteger los fondos de los usuarios”.

Binance implementa esto principalmente a través de subcuentas dedicadas, que los usuarios pueden asignar a los agentes y configurar para actividades específicas, como el comercio al contado o de futuros. Las retiradas de esas subcuentas están bloqueadas por defecto, explicó Li a TechCrunch, creando un entorno seguro alrededor de la actividad de un agente.

Los usuarios también pueden elegir si un agente de IA debe buscar aprobación para cada orden o puede ejecutar operaciones de manera autónoma una vez que se configuran sus permisos, según un representante de Binance. Binance no impone un límite separado sobre cuánto puede operar o perder un agente de IA, por lo que la cantidad que un usuario transfiera a la subcuenta efectivamente sirve como límite.

Cuando se le preguntó si Binance puede ver qué lleva a un agente a realizar una operación en particular, Li comentó que el razonamiento ocurre fuera de sus sistemas, ya sea en la computadora del usuario o dentro de la aplicación de IA elegida. “Realmente no podemos ver el razonamiento de cuál es la acción del usuario”, dijo.

Esto significa que Binance puede monitorear la actividad comercial resultante de un agente, pero tiene visibilidad limitada sobre si una decisión fue influenciada por información errónea o manipulación.

Li nuevamente apuntó a la subcuenta como la principal línea de defensa al ser preguntado qué sucedería si un agente fuera manipulado a través de un ataque de inyección de comandos o comprometido de alguna otra manera. Binance también declaró que sus políticas existentes de seguridad, control de riesgos y prevención de lavado de dinero para las APIs de subcuentas se aplican a Agent OS desde su lanzamiento.

El comercio es uno de los primeros casos de uso que Binance está apuntando. No obstante, Li afirmó que los agentes podrían monitorear mercados, realizar investigaciones y análisis de riesgos, reaccionar a señales y colocar órdenes o ejecutar estrategias de forma autónoma, como el arbitraje.

Agent OS también está diseñado para conectar agentes a pagos y actividades en cadena. A través de la integración x402 de Binance, los agentes pueden enviar y liquidar pagos, mientras que su Billetera Agente les permite interactuar con tokens y protocolos de finanzas descentralizadas.

A diferencia del comercio en bolsa, donde Binance no impone un límite separado sobre cuánto puede operar o perder un agente dentro de su subcuenta, las transacciones de la Billetera Agente llevan límites diarios establecidos por Binance. Los intercambios regulares están limitados a $50,000 al día, las transacciones de DeFi tienen un límite diario predeterminado de $100,000, y los pagos x402 están limitados a $20 al día, según la compañía.

Li dijo que Agent OS era el “primer paso” de Binance para dar a los desarrolladores una plataforma para construir aplicaciones impulsadas por IA que puedan actuar en mercados de criptomonedas y tradicionales.

Binance no está sola en la apertura de su infraestructura a agentes de IA. Los intercambios de criptomonedas rivales han estado avanzando en la misma dirección, utilizando MCP y otras herramientas para desarrolladores para dar acceso directo a aplicaciones de IA a datos de mercado y sistemas de comercio.

En marzo, Kraken lanzó una herramienta de línea de comandos de código abierto con un servidor MCP integrado que permite a los agentes de IA ejecutar acciones, incluyendo operaciones al contado y de futuros. Coinbase siguió en junio con Coinbase for Agents, que conecta a los agentes de IA directamente con las cuentas de los usuarios y les permite comerciar, realizar pagos y ejecutar otros flujos de trabajo financieros dentro de los límites establecidos por los usuarios. De manera similar, OKX habilitó el comercio agente en su plataforma al presentar un kit de herramientas MCP de código abierto a principios de este año.