Franco Colapinto inicia su participación en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto de Alpine se prepara para participar en el Gran Premio de Países Bajos, que corresponde a la duodécima fecha del campeonato de Fórmula 1. Este evento marcará el regreso de la categoría tras un receso de casi un mes.

El Gran Premio, que dejará de formar parte del calendario en la próxima temporada, se desarrollará en el Circuito de Zandvoort, conocido por sus 14 curvas y una longitud de 4,307 kilómetros.

La actividad comenzará el viernes, con una agenda cargada: la única práctica libre se llevará a cabo a las 7:30 de la mañana, seguida de la clasificación para la carrera sprint a las 11:30.

El sábado, los seguidores de la Fórmula 1 deberán madrugar, ya que la carrera sprint está programada para las 7:00. Este evento constará de 24 vueltas y otorgará puntos a los ocho primeros clasificados.

Más tarde, a las 11:00, se realizará la clasificación para la carrera principal, que ha sido un punto débil para los pilotos de Alpine a lo largo de la temporada.

La carrera principal del Gran Premio de Países Bajos se disputará el domingo a partir de las 10:00.

Colapinto llega a este Gran Premio con una destacada actuación en la temporada, acumulando 19 puntos y logrando buenos resultados como el sexto y séptimo puesto en Canadá y Miami, además de notables remontadas en China y Gran Bretaña.

En la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, con 219 puntos, quien aspira a convertirse en el campeón más joven en la historia de la categoría a los 19 años.

En segundo lugar se encuentra la leyenda británica Lewis Hamilton de Ferrari con 169 unidades, seguido por el británico George Russell con 160. El top 5 lo completan el monegasco Charles Leclerc de Ferrari y el británico Lando Norris de McLaren.