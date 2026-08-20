Disputas territoriales de China: un desafío global en el Mar de China Meridional y Taiwán

BEIJING — En un reciente debate, la senadora Darline Graham generó controversia al no poder definir claramente el interés de seguridad nacional de Estados Unidos en relación con Taiwán y el Mar de China Meridional. Esta región ha sido un punto clave en la política exterior estadounidense, especialmente en el contexto de las crecientes tensiones con China.

La isla de Taiwán es considerada por Beijing como parte de su territorio, y la nación asiática reclama soberanía sobre casi todo el Mar de China Meridional. Estas disputas no solo afectan a la región, sino que tienen repercusiones a nivel global, dada la importancia de estas áreas para el comercio internacional.

El Mar de China Meridional es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, limitando con naciones como Filipinas y Vietnam. Por su parte, Taiwán es un líder mundial en la producción de semiconductores, esenciales para la tecnología moderna.

El experto en relaciones internacionales Hunter S. Marston, director del Programa del Sudeste Asiático en el Instituto Lowy de Australia, afirma que ambos temas están intrínsecamente conectados. Un intento de China de recuperar Taiwán podría provocar una serie de reacciones en el Mar de China Meridional.

La situación actual en Taiwán y el Mar de China Meridional es crítica. China realiza ejercicios militares regulares alrededor de Taiwán, mientras que la isla también efectúa maniobras defensivas. Aunque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, está legalmente obligado a proporcionarle medios de defensa.

Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de armas de Taiwán, lo que ha generado tensiones con Beijing. Durante la visita del ex presidente Donald Trump a China, el presidente Xi Jinping advirtió que el manejo inadecuado de la situación en Taiwán podría llevar a un conflicto.

Un eventual conflicto en Taiwán tendría graves repercusiones para el Sudeste Asiático, incluyendo la posible evacuación de millones de ciudadanos de países de la ASEAN. Además, podría implicar un despliegue militar significativo en la región, lo que aumentaría las tensiones entre Estados Unidos y China.

En cuanto al Mar de China Meridional, China continúa desafiando un fallo de 2016 que invalidó sus amplias reclamaciones sobre las aguas. Las confrontaciones entre barcos de pesca y guardacostas de China y Filipinas se han intensificado, con reportes de enfrentamientos peligrosos.

Las maniobras militares entre Estados Unidos y Filipinas también están aumentando, lo que refleja la creciente preocupación sobre el dominio regional de China. En este contexto, los expertos advierten que un conflicto en el Mar de China Meridional podría interrumpir gravemente las rutas comerciales clave del mundo.

El portaaviones USS George Washington está actualmente en el proceso de ser retirado del Pacífico, lo que genera preocupación sobre la capacidad de Estados Unidos para mantener su presencia en la región en un momento de creciente tensión con China.