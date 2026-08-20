Araceli González se pronuncia sobre la crisis de PYMES y el cierre de la marca de su hija

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La modelo y actriz Araceli González se refirió a la complicada situación que enfrentan los emprendedores en Argentina debido a la disminución del consumo y el cierre de numerosas PYMES en el último año. En este contexto, expresó su pesar por el cierre definitivo de Helicia, la marca de indumentaria de su hija Florencia Torrente.

Desde el inicio de la pandemia, Araceli se ha mantenido alejada de los medios y se ha enfocado en su faceta empresarial junto a su esposo Fabián Mazzei. Juntos lanzaron su línea de cosméticos G.ara Cosmetics a mediados de 2023.

A pesar del éxito de su marca, la actriz está considerando un regreso a la televisión y plataformas digitales. En una reciente entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV), comentó sobre su posible retorno: "Olga me propuso posiblemente el año que viene hacer streaming y me propusieron también para Canal 13 a la mañana y bueno, vamos viendo".

En cuanto a su alejamiento del medio, González aclaró que no fue por falta de interés, sino por la exigencia que implica manejar su empresa: "Estoy trabajando un montón. (...) Hay que aprender a ser empresarios en este país, cuesta un montón, y la verdad es que estamos contentos".

La actriz también se pronunció sobre el cierre de Helicia, una marca de indumentaria y accesorios veganos que su hija fundó en 2013 junto a su amiga y socia Agustina Bruzón. "Todo lo que es empresa PYMES está sufriendo muchísimo en todo porque la economía del país y el bajo consumo hacen también que sucumban las empresas que no tienen red para poder sostener la empresa", lamentó.

González destacó el esfuerzo de su hija, quien mantuvo la marca durante 13 años "con sudor y amor": "Hay un momento en que ya no se puede más y es triste porque son más de 30 pymes empresas que han cerrado lo que va en este último tiempo y eso habla de la situación de cómo estamos".

A pesar de su preocupación, se distanció de las opiniones políticas: "Pero yo no quiero hacer política ni quiero hacer nada. A mí no me interesa eso. Solo quiero que mi país rinda para que jóvenes puedan ser influyentes y puedan trabajar y puedan hacer lo que deseen, quedarse en nuestro país".