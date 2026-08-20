Reforma electoral en Santa Fe: "Hay que hacerla mucho más simple y accesible"

La Cámara de Diputados de Santa Fe retoma este jueves el debate por la reforma electoral que definirá las reglas para las elecciones de 2027. El abogado, doctor en Derecho y especialista en Derecho Político, Constitucional y Electoral Oscar Blando consideró que la sanción de un nuevo Código Electoral es necesaria para ordenar una legislación que actualmente se encuentra dispersa, contradictoria y desactualizada.

Blando explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que la reforma también debe incorporar los cambios establecidos por la nueva Constitución provincial de 2025. Entre ellos, mencionó la reglamentación de los mecanismos de participación ciudadana, la creación de un nuevo organismo electoral y la incorporación del voto joven desde los 16 años. Sin embargo, aclaró que la Carta Magna no establece modificaciones obligatorias sobre el piso electoral ni sobre la Boleta Única de Papel.

Uno de los puntos que genera discusión es la cantidad de boletas que se utilizarán en las elecciones generales. Según explicó Blando, la propuesta de Unidos contempla tres boletas: una que reúna gobernador y diputados, otra para senadores y una tercera para intendentes y concejales. El objetivo sería generar un sistema de arrastre entre categorías, con listas únicas que concentren candidaturas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El especialista también cuestionó la posibilidad de que un mismo candidato a gobernador pueda competir acompañado por distintos postulantes a vicegobernador dentro de las PASO. Consideró que la alternativa parece pensada para resolver disputas internas de Unidos y advirtió que podría generar dificultades para los votantes, especialmente porque implicaría un sistema diferente al utilizado hasta ahora.

En ese sentido, Blando remarcó que una modificación de estas características debería estar acompañada por una fuerte campaña de difusión. Según sostuvo, la complejidad del nuevo esquema no solo podría generar confusión entre los electores, sino también provocar votos nulos de manera involuntaria. “Me parece que hay que evitar estas cosas y ser mucho más simple y accesible para la ciudadanía el día de la votación”, planteó.

Otro de los aspectos que cuestionó es el nuevo esquema para la Justicia Electoral. Blando coincidió con la necesidad de abandonar el sistema actual y crear una estructura específica, pero consideró inconveniente que las funciones queden en manos de un juez del fuero Contencioso Administrativo. En su opinión, debería existir un fuero electoral propio, con jueces especializados en Derecho Electoral y con experiencia específica en la materia.

Finalmente, Blando puso el foco en uno de los temas que todavía genera fuertes diferencias: la posible suba del piso electoral del 3% al 5%. Advirtió que elevar ese umbral podría excluir a sectores minoritarios y favorecer una mayor concentración política en la Cámara de Diputados. “Necesaria, pero con preocupaciones muy grandes”, resumió el especialista al evaluar la reforma que se discute en la Legislatura santafesina.

Entrevista de Alberto Lotuf.