La transformación de Tom Cruise para su nuevo desafío: luce irreconocible en su próxima película

FOTO: Tom Cruise y su asombrosa transformación en el trailer de Digger.

Por Susana Manzelli

Tom Cruise sorprende con una transformación completamente alejada de su habitual imagen de héroe y galán en su nueva película, una comedia dramática que llegará a los cines el 1 de octubre. El actor interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero sureño, en una historia que combina sátira política, humor negro y desastre ecológico.

Para este personaje, Cruise luce irreconocible: lleva una prominente barriga, cabello blanco, un llamativo peinado y un acento sureño. Las prótesis y el maquillaje completan una caracterización que representa uno de los mayores desafíos de su carrera y lo muestra en un registro muy diferente al que suele interpretar.

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La historia sigue a Digger, un multimillonario considerado el hombre más poderoso del mundo, cuya empresa provoca accidentalmente un desastre ecológico de dimensiones catastróficas. El desplazamiento de un glaciar en Groenlandia amenaza con desencadenar una crisis global e incluso una posible guerra nuclear, mientras el empresario intenta convencer al mundo de que él mismo puede solucionar el problema que generó.

La película está dirigida por Alejandro G. Iñárritu y fue rodada en el Reino Unido durante seis meses. El proyecto marca el regreso del realizador al cine en inglés, diez años después de “The Revenant”, y representa una de las apuestas más ambiciosas de Warner Bros. para la temporada.