Se filtró un video de Diego Milito hablando de las críticas a su gestión: "Por eso nos matan"

FOTO: Diego Milito se pronuncia en un video filtrado sobre las críticas a su gestión en Racing

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Diego Milito se convirtió en el foco de atención este jueves tras la filtración de un video en el que se escucha una conversación que mantuvo en el hotel de Racing en San Luis, justo antes del encuentro donde su equipo logró un triunfo 1-0 frente a Belgrano en los octavos de final de la Copa Argentina.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el presidente dialogó con un grupo reducido de allegados y miembros de la institución sobre las críticas que enfrenta su gestión y la importancia de permanecer unidos para fomentar un cambio en el club.

Las imágenes comenzaron a difundirse en las últimas horas, mostrando a un Milito en una postura muy distinta a la que suele exhibir públicamente desde que asumió la presidencia. "Por eso nos tiran, por eso me matan", expresó el ex delantero, quien relacionó parte de las críticas que recibe con intereses políticos y maniobras en torno a Racing.

El mandatario reconoció que desde el inicio de su gestión era consciente de las dificultades que enfrentaría y subrayó que su objetivo es llevar a cabo un cambio cultural con una visión a largo plazo, sin dejarse influir por los resultados inmediatos del equipo.

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Las palabras de Diego Milito en la previa del partido frente a Belgrano por #CopaArgentina. ¿Opiniones? pic.twitter.com/jt2oFWGGTE — Política Racing (@PoliticaRacing) August 20, 2026

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Milito también se refirió a las críticas recibidas en las últimas semanas, en medio de un periodo deportivo complicado, donde incluso se escucharon insultos hacia su figura en el Cilindro.

A pesar de esto, afirmó que no tiene intención de cambiar el rumbo de su proyecto por la presión externa y solicitó unidad y convicción para superar el momento.

Uno de los fragmentos más destacados de la charla fue cuando mencionó su compromiso con el club: "Quiero dejar algo en Racing y lo voy a lograr", aseguró Milito.

El dirigente también enfatizó que su situación personal no está ligada al cargo que ocupa y explicó que decidió involucrarse en la política del club con el fin de construir un proyecto que trascienda su propia presidencia.

La conversación tuvo lugar en un contexto especialmente delicado para Racing, que había acumulado resultados negativos en el Torneo Clausura y enfrentado tensiones recientes entre el plantel y la dirigencia.

Antes de concluir la charla, Milito mostró confianza en el resultado del partido, anticipando: "Vamos a ganar esta noche".

Finalmente, Racing se impuso 1-0 ante Belgrano gracias a un gol de Tomás Conechny, logrando así su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, un resultado que alivió la presión en medio de la crisis.