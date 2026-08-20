Tragedia en Japón: un tren expreso arrolla y cobra la vida de cuatro trabajadores

FOTO: Tren expreso atropella y mata a 4 trabajadores en una estación ferroviaria en Japón

TOKIO — Un tren expreso que se aproximaba a la estación Shin-Kanuma en Japón provocó la muerte de cuatro trabajadores el jueves, quienes se encontraban realizando labores de control de maleza en las vías, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió en la línea Tobu Nikko, donde el tren expreso Spacia se dirigía a Tokio, de acuerdo con la policía de la prefectura de Tochigi. Las víctimas, tres trabajadores y un supervisor, fueron trasladadas de inmediato a un hospital, donde se confirmó su deceso.

Seis personas adicionales, que incluían a otros dos trabajadores, tres encargados de vigilancia y un supervisor, se encontraban en el lugar del accidente y resultaron ilesas. Según Tobu Railway Co., el grupo de trabajo tenía la tarea de aplicar herbicida en el área.

Las autoridades ferroviarias manifestaron que aún no se ha determinado por qué los trabajadores no se retiraron del lugar al advertir la llegada del tren, ni el papel que desempeñaban los encargados de la vigilancia. Están colaborando con la investigación que busca esclarecer las causas del incidente.

Los encargados de la vigilancia deben alertar a sus compañeros sobre la proximidad del tren agitando una bandera, y el maquinista debe tocar la bocina para dar aviso. Las primeras declaraciones sugieren una posible falta de comunicación, aunque las circunstancias exactas del accidente siguen bajo investigación, según funcionarios de Tobu.

En Japón, los incidentes mortales relacionados con trenes son poco comunes, dado que el país es conocido por su sistema de transporte seguro y puntual.

Takao Suzuki, jefe de la división de negocios ferroviarios de Tobu, se disculpó por el trágico accidente. "Nos tomamos este grave incidente en serio y garantizaremos medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir", afirmó Suzuki.

Tras el accidente, los trenes en la línea fueron suspendidos por varias horas, aunque el servicio fue reanudado más tarde el mismo día, según reportaron las autoridades.