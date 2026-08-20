Investigadores proponen reescribir el árbol genealógico humano tras nuevos hallazgos fósiles

Investigadores de la Universidad Monash presentaron un nuevo estudio que sugiere que el árbol genealógico humano podría necesitar una reescritura significativa. Este trabajo propone que las especies Australopithecus y Paranthropus deberían ser incluidas dentro del género Homo, a raíz de nuevos descubrimientos fósiles que han difuminado las características que anteriormente se utilizaban para diferenciarlas.

La investigación, publicada en el American Journal of Biological Anthropology, aboga por una reconsideración mayor de la taxonomía humana. Los autores argumentaron que todas las especies humanas y sus parientes fósiles más cercanos, que vivieron en los últimos 4 a 5 millones de años, deberían ser agrupados en el género Homo.

Tradicionalmente, la evolución humana se ha representado como una secuencia relativamente simple de especies distintas, comenzando con ancestros similares a los simios, pasando por Australopithecus y los primeros miembros del género Homo, hasta llegar a los Homo sapiens que habitan en la actualidad. Sin embargo, el registro fósil revela una historia evolutiva mucho más compleja. A medida que se descubren nuevos fósiles, muchas de las características que se usaban para separar a los humanos de sus parientes cercanos se han vuelto cada vez más difíciles de definir.

Nuevos descubrimientos difuminan los límites evolutivos humanos

El investigador principal, Dr. Ian Towle, un investigador asociado en el Monash Biomedicine Discovery Institute, afirmó que los hallazgos recientes han hecho que el sistema de clasificación existente sea menos útil y menos preciso. Esto incluye la forma en que los científicos categorizan especies dentro de Homo, así como Australopithecus y Paranthropus, todas las cuales existieron en los últimos 5 millones de años.

"Los recientes descubrimientos fósiles y los avances en análisis evolutivos y genéticos hacen de este un momento ideal para reconsiderar si nuestra taxonomía tradicional refleja con precisión la evolución humana", comentó el Dr. Towle.

El investigador también explicó que "estos grupos no representan necesariamente ramas evolutivas distintas, o 'clados', y las diferencias en comportamiento y ecología que antes se usaban para distinguirlos también se han vuelto cada vez más difíciles de mantener". Por lo tanto, propuso expandir el género Homo para incluir estos otros grupos, proporcionando una forma más precisa y estable de representar las complejas relaciones evolutivas reveladas por el creciente registro fósil.

Cambio en la clasificación de las relaciones evolutivas

Durante los últimos 50 años, los avances en la comprensión de la evolución han cambiado significativamente la forma en que los científicos organizan y clasifican la vida. La taxonomía moderna, que es la ciencia de nombrar y clasificar organismos, intenta cada vez más reflejar las relaciones evolutivas reales agrupando especies según su ascendencia compartida. Sin embargo, la evolución humana ha adoptado este enfoque más lentamente.

En las últimas décadas, los científicos han buscado clasificar organismos de acuerdo con grupos evolutivos genuinos, o clados, que contienen un ancestro común y todos sus descendientes. Tradicionalmente, los miembros del género Homo se han identificado mediante características como cerebros grandes, uso avanzado de herramientas y ciertas características anatómicas y de comportamiento. Sin embargo, esas distinciones se han vuelto menos claras.

Ahora se sabe que algunos miembros de Homo tenían cerebros muy pequeños, mientras que la evidencia sugiere que Paranthropus y Australopithecus también eran capaces de comportamientos complejos.

Una propuesta para expandir el género Homo

El Dr. Towle argumentó que mover las especies de Australopithecus y Paranthropus al género Homo podría crear una imagen más consistente de la historia evolutiva humana. Esto también podría reducir la necesidad de redefinir repetidamente los grupos a medida que se descubren nuevos fósiles y los científicos obtienen una mejor comprensión de nuestros ancestros.

"Cuanto más aprendemos sobre nuestros ancestros y parientes fósiles cercanos, más nos damos cuenta de cuán compleja y no lineal es nuestra familia", concluyó el Dr. Towle. "Expandir el género Homo para incluir también especies de Australopithecus y Paranthropus nos permitirá tener en cuenta las diferencias sin necesidad de reclasificar regularmente grupos particulares".