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Messi en la mira de la MLS tras un cruce tenso con rival en el empate ante Philadelphia

Lionel Messi volvió a marcar en el 2-2 ante Philadelphia Union, pero un cruce con Quinn Sullivan podría llevar a una sanción por parte de la MLS.

20/08/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Messi en la mira de la MLS tras un cruce tenso con rival en el empate ante Philadelphia

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Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- Lionel Messi vivió un momento tenso con Quinn Sullivan durante el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union.

Según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el partido concluyó con las expulsiones de Cavan Sullivan y Yannick Bright, y un fuerte enfrentamiento entre los dos equipos. Además, el rosarino marcó su primer gol desde el fallecimiento de su padre.

El incidente protagonizado por Messi tuvo lugar en la segunda mitad, cuando el argentino mantuvo una discusión acalorada con Quinn Sullivan tras una jugada del partido.

Las grabaciones mostraron al capitán de Inter Miami acercándose al jugador de Philadelphia, realizando contacto con su cabeza y luego quedando frente a frente con el estadounidense durante varios segundos.

A pesar de que Messi no fue expulsado durante el encuentro, el Comité Disciplinario de la MLS podría revisar el episodio, lo que podría resultar en una posible multa o incluso una suspensión si se determina que hubo una conducta inapropiada.

El partido culminó con un 2-2 en el marcador, pero también se desató una pelea generalizada entre los jugadores de ambos equipos, que incluyó empujones y discusiones, con varios futbolistas rodeando al árbitro Filip Dujic.

Como resultado de este altercado, Cavan Sullivan, hermano menor de Quinn, y Yannick Bright fueron expulsados con tarjeta roja, además de que se mostraron múltiples amonestaciones en un cierre que fue completamente caótico.

Antes de esta disputa, el encuentro había tenido momentos emocionantes en el plano futbolístico. Philadelphia logró abrir el marcador a través de Indiana Vassilev, pero Inter Miami reaccionó rápidamente con Dániel Pintér y Messi, quien anotó el 2-1 a los 26 minutos del primer tiempo.

Este gol tuvo un significado especial para el rosarino: fue el primero que marcó desde el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto en Rosario, y lo celebró rodeado de sus compañeros en una noche cargada de emociones.

Posteriormente, Neil Pierre logró el empate para Philadelphia, y el equipo local incluso anotó un tercer gol, aunque el VAR anuló el tanto por posición adelantada.

De esta manera, Messi alcanzó 13 goles en la actual temporada de la MLS y se encuentra a solo uno de Petar Musa en la lucha por ser el máximo goleador del campeonato.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union?
Se produjo un empate 2-2, donde Messi tuvo un cruce tenso con Quinn Sullivan.

¿Quiénes fueron expulsados en el encuentro?
Cavan Sullivan y Yannick Bright fueron expulsados tras el enfrentamiento.

¿Qué significó el gol de Messi?
Fue su primer gol desde el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

¿Qué medidas podría tomar la MLS?
El Comité Disciplinario podría revisar el cruce y aplicar sanciones a Messi.

¿Cuántos goles tiene Messi en la temporada actual de la MLS?
Messi ha anotado 13 goles en la presente temporada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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