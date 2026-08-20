Liberan a dos empleados de la ONU detenidos por el gobierno talibán en Afganistán

El gobierno talibán de Afganistán anunció la liberación de dos miembros del personal de la Naciones Unidas el pasado jueves, quienes habían sido arrestados hace más de una semana. La organización internacional informó que, hasta el momento, no se conocen las razones de la detención de estos dos hombres.

Estos arrestos forman parte de una serie de detenciones realizadas por las autoridades talibanes en el país. Según el grupo de defensa Human Rights Watch (HRW), la semana anterior, seis miembros del personal de una organización local dedicada a los derechos de las mujeres y los niños habían sido reportados como "desaparecidos por la fuerza" durante más de un mes.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) comunicó que sus dos empleados, detenidos en la ciudad de Herat el 9 de agosto, fueron liberados el jueves por la mañana y se encontraban en buen estado de salud.

"La UNAMA no ha recibido notificación formal sobre las razones de su arresto y detención y continúa en contacto con las autoridades de facto", indicó la ONU en un comunicado, añadiendo que los cargos en su contra habían sido retirados.

Asimismo, la organización enfatizó que se estaba dando seguimiento para asegurar el respeto a los privilegios e inmunidades de la ONU, así como la seguridad, protección y libertad de movimiento de su personal y de los asociados en todo el país.

Las autoridades afganas no han emitido declaraciones respecto a la liberación de los miembros del personal de la ONU.

El mandato de la misión de la ONU, otorgado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluye promover y apoyar la asistencia humanitaria al pueblo afgano, así como fomentar los derechos humanos, la igualdad de género y una gobernanza inclusiva.

El 12 de agosto, HRW reportó que seis miembros de alto rango de la Fundación de Investigación Jurídica para Mujeres y Niñas fueron detenidos el 18 de julio, tras ser convocados a su oficina para recoger computadoras y teléfonos confiscados en una redada ocurrida aproximadamente un mes antes. La organización solicitó que se permitieran visitas de familiares y abogados a estos empleados.

El informe señala que los seis miembros permanecen bajo custodia al día de hoy, según HRW.

Desde que los talibanes asumieron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021, han implementado diversas restricciones, prohibiendo a las niñas continuar su educación más allá de la primaria y excluyendo a las mujeres de la mayoría de los trabajos. Además, han tolerado el matrimonio infantil y limitado la respuesta a la violencia doméstica únicamente a casos donde haya lesiones visibles.

En junio, al menos 30 mujeres fueron arrestadas en Herat por supuestas infracciones al estricto código de vestimenta para mujeres, lo que provocó una inusual protesta en la ciudad, la cual fue reprimida violentamente por la policía talibán, resultando en al menos una muerte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.