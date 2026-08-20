Ramp lanza Router, un servicio de enrutamiento de modelos de IA para empresas y usuarios

Ramp, la plataforma de gestión de gastos corporativos, anunció el lanzamiento de su propio servicio de enrutamiento de modelos de inteligencia artificial, denominado Router. Este nuevo servicio permitirá a usuarios y empresas utilizar y alternar entre diversos modelos de lenguaje a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API).

El anuncio se realizó el pasado miércoles y se destaca que Router ha estado en funcionamiento interno durante los últimos tres años, adaptándose a las necesidades de la empresa. Actualmente, el servicio está disponible únicamente en los Estados Unidos y será gratuito para todos los usuarios durante el resto de 2026, aunque deberán cubrir los costos de uso de los modelos de IA. Además, se ofrece un crédito de lanzamiento de 26 dólares.

En cuanto a su funcionamiento, Router se asemeja a otros servicios como OpenRouter, aunque este último ofrece una mayor variedad de opciones de modelos de IA. Actualmente, Router proporciona acceso a modelos de OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Moonshot, Minimax, Nvidia, xAI y Z.ai.

El servicio incluye varias estrategias que permiten a los clientes dirigir las solicitudes de IA según sus preferencias. Por ejemplo, uno de los métodos permite a los usuarios establecer preferencias en función de los niveles de uso de los proveedores de modelos, mientras que otro permite que Router seleccione el modelo para dirigir las consultas basándose en hasta tres parámetros especificados por el usuario. Los usuarios también pueden optar por enviar solo problemas complejos a modelos más costosos o probar modelos fácilmente sin necesidad de realizar cambios.

Además, Router incluye un panel de control que permite a los usuarios monitorear el gasto de tokens, costos, latencia, intentos de respaldo y otros detalles relevantes.

Un aspecto destacado de Router es su política de retención de datos con opción de exclusión. Por defecto, se registrarán las entradas y salidas de los modelos, así como las llamadas a herramientas, durante un año, aunque la empresa asegura que eliminará la información que pueda identificar a las personas antes de utilizarla para mejorar el producto.

La entrada de Ramp en el negocio del enrutamiento de modelos representa una oportunidad de doble filo: no solo le permite participar en el creciente mercado de la inferencia de IA, sino que también ofrece a sus clientes actuales un servicio de enrutamiento que se integra perfectamente con sus productos existentes, que incluyen el monitoreo del uso de tokens de IA y la gestión del gasto en tokens.

Si Router se convierte en un atractivo espacio de pruebas de modelos, similar a lo que ha logrado OpenRouter, Ramp podrá establecer relaciones duraderas con laboratorios de IA y proveedores de inferencia a nivel mundial. Esto podría ayudar a Ramp, que recientemente recaudó 750 millones de dólares a una valoración de 44 mil millones, a ganar nuevos clientes y abrir nuevas oportunidades para vender sus productos de gestión de gastos.