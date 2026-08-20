Omaha prohíbe el uso de guantes de electrochoques por parte de policías escolares

FOTO: Prohíben a oficiales el uso de guantes de electrochoques en escuelas de Omaha

OMAHA, Nebraska, EE.UU. — Los oficiales de policía del distrito escolar público más grande de Omaha dejarán de utilizar guantes que pueden provocar descargas eléctricas dolorosas, luego de que el superintendente, Matthew Ray, solicitara el cese del programa esta semana, según informó el alcalde de la ciudad.

El superintendente Ray pidió el martes que los oficiales de recursos escolares, encargados de la seguridad en las escuelas, dejaran de usar estos guantes. En una carta a la comunidad escolar, mencionó que se enteró de la existencia de los guantes la semana anterior, justo antes del inicio del ciclo escolar el miércoles.

El Departamento de Policía de Omaha había realizado una conferencia de prensa la semana pasada, en la que presentó el guante, asegurando que este dispositivo lograba el cumplimiento de las órdenes de manera rápida y con poca o ninguna fuerza. Según la policía, los guantes solo se usaron en dos ocasiones durante el ciclo escolar 2025-2026.

La decisión de prohibir el uso de los guantes en escuelas secundarias y preparatorias se tomó tras una investigación de The Associated Press, que reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía planes para distribuir estos guantes a los agentes, conocidos como G.L.O.V.E. (emisor de voltaje generado de baja potencia). En años recientes, estos dispositivos también se han utilizado en algunas cárceles.

Hasta el momento, no se ha confirmado si otros distritos escolares han utilizado estos guantes.

Residentes y miembros de la junta escolar se pronuncian contra los guantes

Durante una reunión de la junta escolar el lunes por la noche, aproximadamente 30 personas se manifestaron en contra del uso de los guantes por parte de la policía. Tanto residentes como miembros de la junta expresaron su preocupación sobre esta práctica. Nadie habló a favor de su uso.

"No puedo imaginar ver a un compañero electrocutado en un lugar que se supone es seguro para los estudiantes", comentó Nora Wessel, estudiante de último año en Omaha Central High School. "Esto crea una barrera para que nuestros compañeros se acerquen a los oficiales de recursos cuando lo necesiten".

Ray subrayó que el distrito valora su relación con las fuerzas del orden y el papel crucial que desempeñan los oficiales de recursos escolares en la promoción de la seguridad. Afirmó que el uso de los guantes "sería contraproducente para nuestro trabajo conjunto".

El alcalde John Ewing Jr. manifestó que la policía ha respetado la decisión del distrito escolar de no participar en el uso de los guantes. El Departamento de Policía de Omaha confirmó que los agentes continuarán portando pistolas eléctricas tipo táser, bastones, aerosol OC y armas de fuego.

La mayoría de los oficiales escolares recibió capacitación para usar los guantes

La mayoría de los 34 oficiales de recursos escolares del Departamento de Policía de Omaha había recibido capacitación y autorización para utilizar los guantes, según informaron el alcalde y el jefe de policía Todd Schmaderer en un comunicado.

"Creemos que es la opción más segura en las raras ocasiones en que se utiliza", indicaron en el comunicado.

En 2025, el departamento de policía acordó pagar a Compliant Technologies LLC, fabricante de los guantes, aproximadamente 66.000 dólares por 40 guantes, según el contrato.

Los agentes debían advertir antes de usar los guantes y luego tocaban a la persona hasta por 15 segundos mientras aplicaban la descarga eléctrica. Los guantes se activan al presionar un botón y necesitan contacto directo con la piel para producir el voltaje que causa dolor, buscando así lograr el cumplimiento de personas reacias. A diferencia de los táser, no dejan quemaduras ni marcas de contacto.

En el ciclo escolar 2025-2026, un agente utilizó el guante en una ocasión para evitar que un estudiante de preparatoria de otra escuela intentara escapar tras pelear con un guardia de seguridad, según el comunicado.

Las Escuelas Públicas de Omaha son el distrito más grande de Nebraska y atienden a más de 50.000 estudiantes, según su sitio web.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.