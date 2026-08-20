El Gobierno inhabilitó a 18 prepagas y obras sociales: cuáles son las que dejan de funcionar

FOTO: La SSS continúa con la depuración del sistema de salud privado.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) excluyó a 18 entidades de medicina prepaga, mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). La decisión forma parte del proceso de auditoría y depuración del sistema de salud privado impulsado por el Gobierno nacional.

Las entidades dadas de baja no desarrollaban las actividades previstas por la Ley N° 26.682, no contaban con afiliados activos o no presentaban la documentación exigida. El organismo las intimó a regularizar su situación y, ante la falta de respuesta satisfactoria, procedió a rechazar sus inscripciones definitivas y a dar de baja los registros provisorios.

Según la SSS, estas bajas no afectan a usuarios porque las entidades carecían de beneficiarios activos y no ofrecían prestaciones reales al momento de la inspección.

Las 18 prestadoras inhabilitadas

-Plan Odontológico Integral S.A.

-Cámara de Tabaco de Misiones

-Armiento S.A.

-Instituto Materno Infantil S.A.

-Sociedad Médica Universitaria S.A.

-Asociación Mutual Intercooperativa

-AMI S.R.L.

-Huinca Salud S.A.

-Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

-Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

-EMPY S.R.L.

-Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

-Timely Medical

-Premedikal S.R.L.

-Emergencia S.R.L.

-Seres S.R.L.

-Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL)

-Cardio S.A.

Contexto del proceso

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Superintendencia lleva adelante un reordenamiento del registro de agentes de salud. Ya se dieron de baja más de 180 entidades que operaban como “fantasmas”: estaban habilitadas formalmente pero no tenían estructura operativa, afiliados ni capacidad prestacional.

El organismo sostiene que el objetivo es contar con un padrón transparente, integrado únicamente por agentes que brinden prestaciones efectivas y compitan en igualdad de condiciones.

Una obra social en situación de crisis

En paralelo, la SSS declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3). Detectó incumplimientos en aspectos prestacionales, jurídicos, contables y de atención al beneficiario, además de indicadores económico-financieros críticos. La entidad deberá presentar un plan de contingencia que será monitoreado por el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis.