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El viceministro de Economía dijo que la inflación seguirá bajando y desestimó que sea un problema

José Luis Daza defendió la modificación de la carta orgánica del Banco Central y ratificó el plan económico.

20/08/2026 | 11:31Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El viceministro de Economía, José Luis Daza, en el Council de las Américas.

FOTO: El viceministro de Economía, José Luis Daza, en el Council de las Américas.

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El viceministro de Economía, José Luis Daza, remarcó que “la Argentina ya cambió” y que “el cambio es permanente”. Así lo expresó en el Council de las Américas 2026 en reemplazo del ministro de Economía, Luis Caputo, ausente por problemas de salud.

Acerca de la coyuntura, Daza dijo que “el proceso de desinflación va a continuar” porque está asentado en bases sólidas y con esa idea aseguró “no es un tema de preocupación” dentro del equipo económico.

También sostuvo que en la Argentina "se viene un cambio que la sociedad no puede percibir porque lo que se viene es enorme”. El funcionario aseguró que el progreso en base a los sectores que se están desarrollando “se va a trasladar a todas las personas”.

Argentina va a necesitar por lo menos 18.000 ingenieros por año, además de soldadores, electricistas, mecánicos, contadores, se va a necesitar de todo”, recalcó. En materia financiera se limitó a decir que están "muy adelantados en la compra de reservas”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, Daza destacó que el cambio se sustenta en la decisión del presidente Javier Milei de apoyar el cambio de rumbo “respetando los contratos” y afirmó que “esa decisión ya está dando resultados”.

El viceministro remarcó que “el programa de reducción de la inflación se está realizando sobre bases sólidas” y subrayó “que es sostenible en el tiempo”. “Estamos en una Argentina que cambió en forma transversal”, agregó y sostuvo: “Hay consenso en todos los sectores sobre la necesidad del equilibrio fiscal

Daza explicó que “la sociedad no estaba dispuesta a reconocer que era necesario reducir el estado” y destacó: “La Argentina cambió cuando eligió a un Presidente cuyo símbolo es la motosierra.”

Lectura rápida

¿Quién realizó declaraciones sobre el cambio en Argentina?
El viceministro de Economía, José Luis Daza, realizó las declaraciones.

¿Qué proceso mencionó Daza que continuará en Argentina?
Mencionó que el proceso de desinflación va a continuar.

¿Cuántos ingenieros necesita Argentina por año?
Argentina va a necesitar por lo menos 18.000 ingenieros por año.

¿Quién es el presidente que apoya el cambio de rumbo en Argentina?
El presidente que apoya el cambio de rumbo es Javier Milei.

¿Qué consenso existe en todos los sectores según Daza?
Hay consenso sobre la necesidad del equilibrio fiscal.

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